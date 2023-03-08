新北「醫動養PLUS+」　侯友宜：邁向2030智慧健康城市

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者崔至雲攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（8日）主持市政會議，聽取衛生局專題報告，盤點新北市「醫動養」政策及智慧醫療願景，結合聯合國SDGs永續發展目標打造永續城市，讓市民朋友都能安心健康生活。

侯友宜表示，新北市以「醫動養」政策逐步實現2030智慧健康城市目標，在「醫」方面，市府未來四年內規畫興建塭仔圳醫療園區、蘆洲醫療園區、板橋醫療園區及新北聯合醫院第三醫療大樓，讓醫療資源更豐沛。

此外，市府運用鄰里各處閒置場所規劃「動」健康空間，讓新北處處都是運動場。最後，新北市日照中心目標今年達到80家，2025年前達成百家，期盼長輩們都能在地安「養」。

對於食安議題，侯友宜強調，市府一定為民眾食的安全做好嚴格把關，新北市已成立食安智慧監控中心2.0，特別針對學生營養午餐進行智慧監控，也透過數位科技即時做好食品安全檢測，確保民眾吃得安心。

教育部日前頒發2022年度「全國性多元文化教育優良教案甄選」獎項，新北市榮獲特優2件、優等2件。其中，秀朗國小與石門國小分別在新住民語文學習教材教案設計類、多元文化教育案設計類獲得特優殊榮。

侯友宜肯定獲獎同學和教育單位的優異表現，期盼透過教育局、輔導團、學校老師協力推動下，引導學生認識、欣賞與尊重多元文化。