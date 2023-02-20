政院23日拍板「北北基桃1200元月票」　中南部推千元以下月票

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在2022年12月時，邀集時任行政院長蘇貞昌及相關部會首長討論整體經濟情勢，其中特別針對「公共運輸補貼政策」進行討論；而交通部也在年底提出「中央促進公共運輸使用方案」。對此，行政院會23日預計拍板此方案，除了瞄準1200元的北北基桃生活圈月票，中彰投、南高屏則也預計推出1000元以內的月票。

在2022九合一大選期間，民進黨北北基桃4縣市首長與候選人共推「首都通1200」吃到飽的政見，希望能幫通勤族省荷包。不過，民進黨在北北基桃的選戰，最終全軍覆沒，但在中央大力支持下，蔡英文於2022年12月召集蘇貞昌與相關部會首長討論整體經濟情勢，其中也特別就公共運輸補貼政策進行討論。

在該場會議後，蘇貞昌也指示交通部推出「中央促進公共運輸使用方案」，而當時即有官員表示，希望地方政府提出因地制宜的方案，以提高該縣市公共運輸使用率，不是只有「1200交通月票」。

在預算方面，交通部長王國材日前表示，總經費為285億元，其中200億元補助地方交通月票、25億元補助觀光公車，以及60億元用做吸引國際旅客來台。

對此，行政院會23日預計拍板「中央促進公共運輸使用方案」，瞄準1200元的北北基桃生活圈月票，鼓勵通勤族可搭乘生活圈內的公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具；此外，中彰投、南高屏的兩大生活圈，也預計推出1000元以內的月票，主要原因是，中南部的公共運輸比北部要少，因此在台鐵、國道客運的補助上會略少。

▼台北捷運人潮。（資料照／記者袁茵攝）

