劍指賴清德？陳宗彥被爆涉性招待　前綠委：第二組人馬呼之欲出

▲前行政院發言人陳宗彥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院發言人陳宗彥17日遭立委踢爆過去曾接受性招待，同日晚間便向行政院長陳建仁請辭。有媒體人認為，起因是賴清德改革力度過大，此事會爆出是派系反撲。對此，前民進黨立委謝欣霓18日直言，目前民進黨在2024這場選戰絕對沒有所謂的定於一尊，看現在磨刀霍霍的手法就知道第二組人馬即將呼之欲出！

陳宗彥被民眾黨立委陳琬惠踢爆疑似常態性召妓，連與酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖、手機號碼、台南地檢署檢察官的簽呈也一併曝光。雖然陳宗彥17日下午隨即召開記者會駁斥，但同日晚間他又向陳建仁提出請辭，為整起事件留下許多疑點。

而陳宗彥是賴清德子弟兵，外界質疑此次爆料直指賴清德。對此，謝欣霓直言，目前民進黨在2024這場選戰絕對沒有所謂的定於一尊，看現在磨刀霍霍的手法就知道第二組人馬即將呼之欲出！

對此，立委高嘉瑜則表示，這確實是非常久的事情了，真相如何當事人最清楚，陳宗彥也已經清楚，相信賴清德擔任黨主席之後一定是勿枉勿縱，任何違反社會道德或是有爭議的事情，黨內一定會明快處理跟了解，不會認為是不是有人刻意為之，本來就應該面對，賴清德也會非常明快處理。

對於外界質疑，此事為賴清德改革力道太大引起反彈？高嘉瑜指出，改革本來就會有陣痛期，大家會有不同的聲音跟意見，但現在民進黨就是要破釜沈舟，讓社會看到民進黨反省、檢討跟的改革決心。

高嘉瑜表示，任何風風雨雨都會過去，大家把這些問題處理完後，重新面對社會能夠團結一心、為2024努力，這是全黨共同期望。