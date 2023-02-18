閣揆難當！陳建仁好感度1年掉10.3百分點　從政治明星跌至普通受歡迎

▲行政院長陳建仁。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

根據台灣民意基金會18日發布「國人對新閣揆陳建仁的感情溫度」最新民調，我國20歲以上台灣人中，38.4%喜歡陳建仁、30.6%無感， 15.5%討厭他。若以感情溫度數據，陳建仁有56.36度，數據不差，但相較上次調查，差距多達10.3個百分點，台灣民意基金會指出，這樣的感情溫度，只能算中度受歡迎，距離超級政治明星還有一段距離，但仍值得慶幸。

台灣民意基金會調查「國人對新閣揆陳建仁的感情溫度」，調查發現，若用0度到100度來表示對政治人物的好感，38.4%民眾對陳建仁的感情溫度是51度以上，30.6%沒有感覺，15.5%對他的感覺是49度以下。

從平均溫度看，二十歲以上台灣人對陳建仁的感情溫度是56.36度，而近期新北市長侯友宜的溫度是68.1度、民進黨主席賴清德則是59.71度。台灣民意基金會表示，陳建仁的溫度，代表的是台灣社會對新任閣揆一種正面的、友善的、溫暖的接納。

台灣民意基金會認為，對一國最高行政首長而言，擁有全國民眾所給予這樣的感情溫度，只能算中度受歡迎，距離超級政治明星還有一段距離，但仍值得慶幸。

台灣民意基金會對比上次調查發現，陳建仁在好感方面，相較2022年3月的48.7%，一年間好感下降10.3個百分點，在反感方面則增加6個百分點，從總平均溫度來看，2022年3月，國人對陳建仁的感情溫度是62.03度，現在是56.36度，一年間溫度下降5.67度。

台灣民意基金會表示，過去一年間，國人對陳建仁的感情溫度出現明顯降溫現象，對他有好感的人大幅減少10.3個百分點，換算成實際人口數，約等於減少208萬人左右，反感者則上升6個百分點，換算成實際人口數，約等於115萬人左右，陳建仁已從政治明星跌落至中度受歡迎程度。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委 託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年2月13-14二天，對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1072人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.99個百分點。