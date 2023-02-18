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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／劍指賴清德還2026？陳宗彥性招待疑雲被掀　黨內人士曝關鍵

▲▼民進黨中執會，賴清德會後談話。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨中執會，賴清德會後談話。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院發言人陳宗彥17日遭立委踢爆過去曾接受性招待，同日晚間便向行政院長陳建仁請辭。外界質疑，此事起因是賴清德改革力度過大，此事會爆出是派系反撲。黨內人士直言，尚未確定資料來源，從爆料方式跟內容來看，來自地方的可能性高，但黨正在九合一的傷口復原當中，實在不樂見此時有這樣的狀況發生。

陳宗彥被民眾黨立委陳琬惠踢爆疑似常態性召妓，連與酒店業者「豆哥」王孝瑋的LINE對話截圖、手機號碼、台南地檢署檢察官的簽呈也一併曝光。雖然陳宗彥17日下午隨即召開記者會駁斥，但同日晚間他又向陳建仁提出請辭，為整起事件留下許多疑點。

賴清德上任黨主席後，接連針對學倫、黑金等議題作出改革，台南議長邱莉莉被中評會停止黨權、深陷學倫風波的前新竹市長林智堅放棄台大訴願、更祭出被外界稱為「黃承國條款」的排黑條款，動作頻頻，但隨後賴的子弟兵陳宗彥就被爆出性招待疑雲。

從監聽譯文、對話截圖、判決書等一應俱全的相關事證來看，這案子已經「養」了10幾年，瞄準時機出手，爆料者有備而來，但目的眾說紛紜，地方盛傳陳宗彥有意參選台南市長，也有傳出是黨內派系不滿賴清德近期大動作改革，因此劍指陳宗彥自擔任地方民代以來的「老長官」賴清德。

對此，黨內人士直言，不排除是其他政黨攻防動作，但從爆料方式跟內容來看，來自地方的可能性較高，黨現在正在九合一的傷口復原當中，主席大刀闊斧改革，黨也確實走在對的道路上、贏回人民信賴，實在不樂見此時有這樣的狀況發生。

對於陳建仁火速准辭陳宗彥，黨內人士也認為，相較上任前的溫厚形象，陳建仁確實在爭議事件處理上相當明快、迅速止血，讓人耳目一新，本來改革就會有陣痛期，畢竟大家都有不同的意見，但民進黨現在就是要讓社會看到改革決心。

對於此次爆料，前綠委謝欣霓則認為，目前民進黨在2024這場選戰絕對沒有所謂的定於一尊，看現在磨刀霍霍的手法就知道第二組人馬即將呼之欲出！

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