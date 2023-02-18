資料丟了就跑！時力曝收到陳宗彥事件爆料　籲立院成立調閱委員會

記者杜冠霖／台北報導

行政院發言人陳宗彥17日遭立委踢爆過去曾接受性招待，同日晚間便向行政院長陳建仁請辭。對此，時代力量黨團18日指出，早上黨團也收到爆料、爆料者丟了就跑。時力呼籲，官員違法不能拿「下台」當擋箭牌，船過水無痕。要求行政院應立即調查，立法院也應於院會成立調閱委員會，而爆料內容都是檢調才有的監聽譯文，不該作為政治鬥爭工具。

▲時代力量立法院黨團陳椒華、邱顯智、王婉諭。（圖／記者李毓康攝）



立委陳椒華呼籲，立法院應於院會成立調閱委員會，針對當年陳宗彥涉嫌接受性招待、關說、貪瀆等違法行為，具體調查法務部、檢調單位有無包庇，這是11年前發生的事情，在2014年簽結、2015年認定查無不法，直到今日媒體披露醜聞後，台南地檢署才說要立案偵辦，實在令人費解。

陳椒華指出，這次台南地檢署立案偵辦，應具體查清陳宗彥是否有涉及不法性招待、貪瀆和關說，更要求立法院應成立調閱委員會，調查法務部及其他相關單位在本案中的不法。

立委王婉諭強調，此事不是陳宗彥下台就可不用處理的，臺南地院104年的判決中都有相關涉及案情的人物，但當時為何卻簽結、結案，行政院仍必須立即進行行政調查，將事實的真相查明清楚。

立委邱顯智指出，本次爆料可謂前所未見，時力黨團早上接獲內容都是通訊監察譯文的爆料，但監聽譯文是少數掌有閱卷權的人才能接觸，這份資料為何在11年後卻被拿出來爆料。

邱顯智質疑，是作為黨內打擊異己的工具嗎？已讓國人對司法中立性感到憂心，如果台灣連司法與檢方也成為政治鬥爭的工具，實在太離譜。

邱顯智最後表示，本案正突顯出《公益揭弊者保護法》的重要性。首先，沒有《公益揭弊者保護法》的保護，將使得爆料者不敢站出來。而11年前疑似召妓、貪瀆、關說的案件，為何當年該查而沒查。時力黨團呼籲，執政黨應認真看待《公益揭弊者保護法》，並盡速立法通過，讓公益揭弊者的相關權益，都有最起碼保障。