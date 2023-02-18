陳宗彥遭爆接受性招待火速辭官　賴清德：誠實是最好上策

記者陳家祥／台北報導

前行政院發言人陳宗彥遭爆11年前疑似召妓，17日火速辭官。針對子弟兵因昔日爭議中箭落馬，賴清德18日赴南投幫立委補選參選人蔡培慧站台時說，雖然陳宗彥在過去不同的工作崗位上都有不錯的表現，但面對這個事情，「誠實就是最好的上策，他必須要勇敢面對」。

陳宗彥17日遭爆料過去在台南市任官時，曾召妓、接受性招待等，晚間就透過聲明宣布辭官。陳說，有關部分媒體對於其個人的報導，相關內容未經查證，任意揣測，對其人格全盤抹煞，令人感到痛心與遺憾。他表示，他自擔任台南市議員開始到後續至台南市政府服務期間，從未遭檢調約談，對報導所稱檢察官曾對他分案調查，並以查無實據簽結之事，毫無所悉。

陳宗彥重申，在他擔任公職期間，對於民眾的陳情及服務皆依法處理、謹守分際，這亦是他對於從事公職的自我要求。

陳宗彥也說，他個人的事自己承擔面對，為免部分特定媒體及有心人士刻意政治操作而影響行政團隊及政務之推動，他向陳建仁院長提出辭呈。他強調，新內閣甫成立，有許多重要政策待推動，不該因個人所涉過去事件而受到影響，關於個人的清白，他將自行面對與處理。

陳建仁18日受訪表示，陳前發言人因為他個人事件的關係在昨天晚間跟他請辭，已經批准陳的辭呈；至於11年前的案件，都尊重司法的處理。