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華府行落幕！陳以信赴日見自民黨高層　曝美眾院印太主席規劃訪台

▲陳以信拜會金映玉（Young Kim）。（圖／陳以信辦公室提供）

▲陳以信拜會金映玉（Young Kim）。（圖／陳以信辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委陳以信辦公室10日表示，陳以信於美國華府拜會眾議院外交委員會新任印太小組主席金映玉（Young Kim），對方表示近期將安排來台訪問。陳以信辦公室指出，陳以信於華府停留期間拜會7位聯邦眾議員，並與多位資深國會幕僚和智庫學者深入對談，華府行結束後轉往日本東京訪問，預計將與自民黨重要高層會晤。

陳以信辦公室10日表示，金映玉長期關心台灣議題，非常瞭解台灣對美國印太戰略的重要性，當陳以信拜會時，她保證持續支持台灣，近期也將安排來台訪問。兩人談到台海近期軍事緊張，金映玉認為美國應持續強化台灣自我防衛能力，但兩岸之間也需有溝通機制，才能降低緊張關係。

陳以信辦公室指出，陳以信也拜會曾任中國任務小組共同主席眾議員賈西亞（Mike Garcia），賈西亞認為台美國防合作需要加強，他對部分美國軍售項目交付延宕表達關心，願意在國會協助縮短交付時程。

賈西亞曾任美國尼米茲號航空母艦F-18飛行員，服役期間該艦曾航行經過台灣東部海域，他因而對台海局勢更加關心。賈西亞強調透過外交手段可以拯救性命，兩岸應該維持對話，台海安全穩定是台美重要共同利益。

此外，陳以信也拜會了聯邦眾議員希梅內斯（Carlos Gimenez）、眾議員傑克遜（Ronny Jackson）。

陳以信辦公室說，陳以信於華府停留期間拜會七位聯邦眾議員，並與多位資深國會幕僚和智庫學者深入對談，外交成果豐碩；10日結束華府行程後，將轉往日本東京訪問，預計將與自民黨重要高層會晤，持續推動台日國會外交。

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