涉及「間諜氣球」計畫！　美商務部：中國6家實體列出口黑名單

▲美國商務部宣布，涉及間諜氣球計劃的6個中國實體都被列入出口黑名單。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國間諜氣球侵入美國領空後，美國務卿布林肯為此延後了原定的訪中行程，引發兩國外交緊張。美國商務部更進一步在10日祭出制裁，涉及間諜氣球計劃的6個中國實體都被列入出口黑名單。

根據《路透社》報導，在商務部公布新的制裁措施前，白宮表示，將採取更廣泛的行動，來解決中國威脅美國國家安全的大規模監視活動。商務部指出，來自中國的5家企業和1間研究所，「正在支持中國的軍事現代化，特別是中國人民解放軍的航空技術，包含飛艇與氣球。」

被列入出口黑名單的6個實體如下：

北京南江空天科技股份有限公司（Beijing Nanjiang Aerospace Technology）

中國電子科技集團公司第48研究所（China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute）

東莞凌空遙感科技有限公司（Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology）

鷹門航空科技集團有限公司（Eagles Men Aviation Science and Technology Group）

廣州天海翔航空科技有限公司（Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology）

山西鷹門航空科技集團有限公司（Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group）。

報導指出，當實體被列入制裁名單後，該公司就難以獲得美國的技術出口；美國商務部福則出口執法的助理部長阿克賽爾羅（Matthew Axelrod）表示，中國間諜氣球侵犯了美國和其他40多個國家的領空，「今天的行動表明，我們共同努力識別和干擾這些來自中國的間諜氣球。」

目前遭列入名單的企業與中國官方尚未做出回應。

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