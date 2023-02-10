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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2024派誰？徐巧芯曝國民黨「強穩雙雄」說1故事：融化綠營支持者

▲▼徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝徐巧芯臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

外界關注的國民黨2024總統人選，新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘呼聲都很高。對此，國民黨台北市議員徐巧芯認為，郭、侯兩人分別代表「強」、「穩」，但民調中以侯友宜略勝一點。

徐巧芯10日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，郭台銘、侯友宜都各自有其優缺點，她並非想要兩人搭檔，而是希望可以達到協力作戰，才能達到下架民進黨的目標。她不清楚最後大選會是強的人勝選，還是穩的人勝選，但「都好，我都支持，不要亂就好」。

徐巧芯認為，郭台銘的社群操作有團隊輔助而「強」，但當他直面特定媒體採訪時，容易劍走偏鋒而「不穩」，成為對手攻擊的弱點；另外，侯友宜有人和的魅力且在地努力耕耘而「穩」，但執政過程到現在都沒有強而有力的發言，難以讓大家跟他一起衝。

▲▼楊登嵙節目上預言郭台銘、侯友宜搭配一定選贏2024總統大選。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、侯友宜）

▲徐巧芯認為，郭台銘、侯友宜分別有著「強」、「穩」的特質。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘、侯友宜）

徐巧芯回憶過去一個經歷，侯友宜過去在新北市活動中，看到一個掛有民進黨徽的冰淇淋攤販，立刻邀請媒體上前說「阿姨，妳這個冰淇淋很好吃，我跟妳買一個好不好？」然而老闆娘卻說「不要賣你，你國民黨的，我是民進黨的」，但侯卻未放棄，反而開始跟老闆娘博感情，最後要離開時，老闆娘也心軟送了侯友宜冰淇淋，讓徐巧芯認為，侯友宜是可以融化綠營支持者的。

徐巧芯表示，新北其實不藍，尤其三重蘆洲偏綠，但侯在該地區的選票卻很好，代表侯友宜是鐵打的，讓人可以不分黨籍支持他，若未來她們加入幫忙，便可補齊侯缺的「強」，如同台北市長蔣萬安當初的選戰一樣，「他們兩個都有80分，都還有往上20分達到100分的空間，誰先達到100分，就是可以代表國民黨最好的人選」。

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