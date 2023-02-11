「領2萬旅遊補助」怎玩CP值最頂？網推高質感1國家：可玩6天

▲原PO求問2萬元怎麼玩CP值最高？（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

出國旅遊大爆發！一名網友透露，公司旅遊補助有2萬元可運用，而正考慮出遊的原PO好奇國內或國外怎麼玩，「CP值最高呢？」文章曝光後，網友熱烈給建議，「去蘭嶼或綠島啊，類出國」；但多數人寧願出國，而韓國也屬高質感旅遊，「韓國機加酒很便宜，不用15000元」、「沖繩6天讚！」

一名網友在PTT表示，公司每年有2萬元旅遊補助，儘管比起其他科技業的福利相較少許多，但原PO已相當知足「也不錯了！」

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不過報銷不能偷吃步，原PO說，公司規定必須有旅遊事實，像是交通或住宿等，拿出收據、發票就可實報實銷。對此，原PO也好奇拋問「2萬給你去旅遊，不限國內外 ，怎麼玩CP值最高？」

文章曝光後，一派網友推國旅，「找有高檔自助餐的飯店住下來，餐餐爽吃」、「在北市住五星級，坐捷運上北投泡溫泉」、「去小琉球住一星期放空」、「金門澎湖吧，本島就宜花海線玩一玩」、「住一晚日月潭 ，行程簡單、CP值高，嘻嘻」、「去蘭嶼或綠島啊，類出國」。

▲許多人嫌棄國旅太貴了。（示意圖／記者劉維榛攝）



但更多人喊出國，「就正常出國，2萬當補貼」、「廉航！東京、大阪、沖繩」、「去澳門賭賺好幾倍回來」、「日本5天4夜，買特價機票的話2萬夠了」、「韓國機加酒很便宜，不用15000元」、「越南玩5天2萬有找」、「韓國可以玩6天，日本機票現在太貴了」、「日本或泰國」。

不過也有網友笑酸，「2萬買機票住宿就沒了，可以幹嘛？」「墾丁3天2夜可能還不夠」、「你在國內遊貴死，澎湖3天2萬就沒」、「日本先暫時pass，機票太貴+1，CP值不高」、「周末住一晚日月潭就沒啦」。

▼比較日本，不少人直呼目前韓國機票住宿更便宜。（示意圖／記者蔡玟君攝）

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