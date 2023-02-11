　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「領2萬旅遊補助」怎玩CP值最頂？網推高質感1國家：可玩6天

▲▼桃園機場,桃機,出國,出入境。（圖／桃機提供）

▲原PO求問2萬元怎麼玩CP值最高？（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

出國旅遊大爆發！一名網友透露，公司旅遊補助有2萬元可運用，而正考慮出遊的原PO好奇國內或國外怎麼玩，「CP值最高呢？」文章曝光後，網友熱烈給建議，「去蘭嶼或綠島啊，類出國」；但多數人寧願出國，而韓國也屬高質感旅遊，「韓國機加酒很便宜，不用15000元」、「沖繩6天讚！」

一名網友在PTT表示，公司每年有2萬元旅遊補助，儘管比起其他科技業的福利相較少許多，但原PO已相當知足「也不錯了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過報銷不能偷吃步，原PO說，公司規定必須有旅遊事實，像是交通或住宿等，拿出收據、發票就可實報實銷。對此，原PO也好奇拋問「2萬給你去旅遊，不限國內外 ，怎麼玩CP值最高？」

文章曝光後，一派網友推國旅，「找有高檔自助餐的飯店住下來，餐餐爽吃」、「在北市住五星級，坐捷運上北投泡溫泉」、「去小琉球住一星期放空」、「金門澎湖吧，本島就宜花海線玩一玩」、「住一晚日月潭 ，行程簡單、CP值高，嘻嘻」、「去蘭嶼或綠島啊，類出國」。

▲▼飯店（圖／記者劉維榛攝）

▲許多人嫌棄國旅太貴了。（示意圖／記者劉維榛攝）

但更多人喊出國，「就正常出國，2萬當補貼」、「廉航！東京、大阪、沖繩」、「去澳門賭賺好幾倍回來」、「日本5天4夜，買特價機票的話2萬夠了」、「韓國機加酒很便宜，不用15000元」、「越南玩5天2萬有找」、「韓國可以玩6天，日本機票現在太貴了」、「日本或泰國」。

不過也有網友笑酸，「2萬買機票住宿就沒了，可以幹嘛？」「墾丁3天2夜可能還不夠」、「你在國內遊貴死，澎湖3天2萬就沒」、「日本先暫時pass，機票太貴+1，CP值不高」、「周末住一晚日月潭就沒啦」。

▼比較日本，不少人直呼目前韓國機票住宿更便宜。（示意圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國首爾景福宮，首爾旅遊，韓國旅遊，韓國自由行，韓服。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼大阪旅遊，日本旅遊，日本自由行，心齋橋，日本街道示意圖，赴日遊客示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

▼即日起至2023年12月31日為止到日本BIC CAMERA，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。BIC CAMERA目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼BIC CAMERA優惠碼券。（圖／BIC CAMERA提供）

ET快訊
短裙辣妹超沒品！亂丟垃圾全被拍　店家怒：一周內來拿走
不是鄰居難搞！　隋棠豪宅「便宜5000萬」真相曝光
快訊／中油挖破管線！　烈焰狂竄3樓高
領2萬旅遊補助！怎麼玩CP值最頂　網激推1國家：可玩6天
新竹男活活把朋友打死！　夜市攤商嚇壞：血肉模糊
快訊／遺漏中華隊！　WBC主席道歉了
劉亞仁失聯了！　手機遭扣押
女星「嘴內長腫瘤」！　牙齦侵蝕全切除

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

新北國小新課綱校訂課程有亮點　「8大主題、3道嚴選」做學習典範

「領2萬旅遊補助」怎玩CP值最頂？網推高質感1國家：可玩6天

高鐵連2起「集電弓自動下降」！列車到苗栗就異常　交長下令找原因

武陵櫻花瀑布炸開！盛開期到來　5層樓高「櫻王」超吸睛

後天開學！教長提供「收心筆記」　五大秘訣曝光

不受刺青影響　他見1幕驚「日本人超愛林襄」打臉酸民：還衝上熱搜

「神秘氣球」合歡山現蹤！鄭明典曝光影片：停了1個多小時

ChatGPT爆紅　家長瘋養孩子AI腦「Scratch課程成長3成」

人妻逛好市多「狂搬特價品」被阻止！婆婆幫嗆1句…老公秒閉嘴

善款破2億！土耳其賑災專戶「3天湧入2億7177萬元」捐款達4.3萬筆

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

找到人了！搜救犬宏亮大叫　瓦礫中盡責搜救畫面曝光

劉以豪告白「我的第一次」　遭打槍..最後親到床上補償♥

狂按喇叭也不讓！貨車國道擋救護車2分鐘

驚悚瞬間曝！嘉義貨車後方高速猛撞　單車雙載女童「騰空噴飛」亡

隋棠「去花蓮不在家」被疑說謊　風波後首現身！憔悴模樣曝光

新北國小新課綱校訂課程有亮點　「8大主題、3道嚴選」做學習典範

「領2萬旅遊補助」怎玩CP值最頂？網推高質感1國家：可玩6天

高鐵連2起「集電弓自動下降」！列車到苗栗就異常　交長下令找原因

武陵櫻花瀑布炸開！盛開期到來　5層樓高「櫻王」超吸睛

後天開學！教長提供「收心筆記」　五大秘訣曝光

不受刺青影響　他見1幕驚「日本人超愛林襄」打臉酸民：還衝上熱搜

「神秘氣球」合歡山現蹤！鄭明典曝光影片：停了1個多小時

ChatGPT爆紅　家長瘋養孩子AI腦「Scratch課程成長3成」

人妻逛好市多「狂搬特價品」被阻止！婆婆幫嗆1句…老公秒閉嘴

善款破2億！土耳其賑災專戶「3天湧入2億7177萬元」捐款達4.3萬筆

iPhone 15入門機款將進化　可能搭載4800萬像素主鏡頭

何篤霖出道30年認對唱歌恐懼！　拒唱「經典神曲」1原因：懷疑人生目標

簡廷芮曾討厭《Baby Shark》！　生完二胎變了：非常願意屈服於它

經典賽宣傳照風波　中華隊接受WBC主席道歉

不走薪資仲裁　太空人強投簽5年19億延長合約

陸佛教協會稱「搭機被阻」　無法赴台弔唁星雲法師

陳冠宇1局限定完成任務最快143　桃猿滿壘無功而返　　

熊熊主持穿超低胸！ 無尊被抓包「目光往下看深V」羞爆：好好看

游錫堃提醒國民黨勿與虎謀皮　「難道忘記被中共騙多少次？」

土耳其救災爆募款爭議　台灣中心：2月底前公開說明

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

生活熱門新聞

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

發錢了！一條件可領「57600元」

5星座事業運爆棚！有望升官加薪

蝦皮「陪吃飯1800」限雙北！勇者私訊...女賣家回應了

台灣遊客被日本人點名：造成困擾　為拍照占馬路

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

周末32℃　情人節大陸冷氣團下探10℃

好市多「1神物不到200元」　她實穿讚：暖又方便

年後報復！「整個部門滅團」獨剩主管1人

3星座易淪為「愛情囚鳥」！愛到沒自尊也無所謂

天花板藏人頭！水電師傅拆燈具被眼前這幕嚇暈

淡水土耳其冰淇淋老闆家鄉毀了　強打精神逗客

為何遊日很便宜？內行推爆1原因：台灣太盤

12星座「情人節運勢」一次看！

更多熱門

相關新聞

華府行落幕！陳以信曝美眾院印太主席規劃訪台

華府行落幕！陳以信曝美眾院印太主席規劃訪台

國民黨立委陳以信辦公室10日表示，陳以信於美國華府拜會眾議院外交委員會新任印太小組主席金映玉（Young Kim），對方表示近期將安排來台訪問。陳以信辦公室指出，陳以信於華府停留期間拜會七位聯邦眾議員，並與多位資深國會幕僚和智庫學者深入對談，華府行結束後轉往日本東京訪問，預計將與自民黨重要高層會晤。

打臉酸民！他見1幕驚「日本人根本超愛林襄」

打臉酸民！他見1幕驚「日本人根本超愛林襄」

美日荷聯手對中半導體出口管制　中國外交部回應了

美日荷聯手對中半導體出口管制　中國外交部回應了

日清「草莓蛋糕泡麵蓋」超萌

日清「草莓蛋糕泡麵蓋」超萌

平日要2500「台灣住宿憑什麼貴？」1原因超中肯

平日要2500「台灣住宿憑什麼貴？」1原因超中肯

關鍵字：

出國國旅日本韓國2萬元旅遊補助外島澎湖住宿

讀者迴響

熱門新聞

房仲曝隋棠私下態度　證實鄰居：比一般人敏感

張景嵐認愛了！十指交纏照激閃

腹痛就醫！她查不出病因當晚去世

快訊／長壽電視劇男星驚傳在家離世！

2023「上半年桃花運TOP3」出爐！

遺物發現3400萬　她帶出門被重判

發錢了！一條件可領「57600元」

驚悚瞬間曝！嘉義貨車追撞2女童「騰空噴飛」亡

吳鳳直擊台人捐物資倉庫現場！

AMG-C63失控撞爛一排車　24歲無照男這下賠慘了

蕾菈二胎性別公佈　帥尪當場淚崩

5星座事業運爆棚！有望升官加薪

經典賽凌晨修正海報　「台灣球員」上架了

女士官遭「老漢推車」內射　挨告軍官驚覺：她男女通吃

東京大雪警報　上百航班取消

更多

最夯影音

更多
陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD

陳喬恩「見老公兩箱行李塞爆」氣炸！　他無奈吐「好丈夫祕訣」：要反省XD
愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

點餐自備「挑食者印章」　不香菜、蔥4食材客製化

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

GD.太陽合體了！久違共舞　加碼跳《GOOD BOY》好感人

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

瓦礫堆見小白狗無助探頭　救援隊助脫困緊抱懷中！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面