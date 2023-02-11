與澤倫斯基同周訪英　江啟臣：國會、學界關心俄烏戰爭對台海影響





▲立委江啟臣。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委江啟臣本周與多位藍委訪問英國，停留期間他拜會下議院外交委員會主席克恩斯（Alicia Kearns）、國防委員會主席埃伍德（Tobias Ellwood）、擔任「台英國會小組」（APPG）榮譽會長的下議院副議長伊凡斯（Nigel Evans）等國會議員及英國學者。

身為「立法院台灣-英國國會議員交流協會」會長，江啟臣表示，這次訪英他充分感受到英國對台灣的支持，雙方都期待能有更多的互動與合作，繼續深化雙邊關係與交流，同時他也邀請對方未來有更多機會訪問台灣，親自瞭解台灣各界對台海情勢的看法。

江啟臣說，經濟上英國積極努力加入CPTPP，作為成立後第一個申請加入的國家，英國政府相當看重目前進行中的談判工作，並期盼今年能有具體的成果，關於台灣的入會申請，英國學者也直指兩岸問題恐怕才是能否成功入會的關鍵。

江啟臣指出，這次英國行，恰逢烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪英，許多討論都聚焦於地緣政治，短短幾天可看到英國國會、學界都非常關注俄烏戰爭的發展，也關心俄烏戰爭對台海兩岸的影響，尤其近年兩岸情勢變化迅速，他們也擔心北京的態度與行動。

江啟臣說，英國雖忙著回應俄烏戰爭，但同步關注中國大陸的動向及亞洲的情勢，英國除了本身的利益考量，他們表示支持台灣也是維護民主、自由的價值。

江啟臣也表示，世界各國的國際觀點正在改變，各國都在調整自己的腳步，做好準備以面對國際局勢的變化，確保其國家利益。政府也應該引以為鑑，儘速調整步伐，跟上世界脈動，為台灣的國際空間與兩岸的未來尋找一些創造性思維，才能獲得進一步的突破，化解目前台海緊張的僵局。