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不受刺青影響　他見1幕驚「日本人超愛林襄」打臉酸民：還衝上熱搜

▲▼ 。（圖／翻攝自林襄IG）

▲林襄近年人氣爆棚，節目、活動邀約不斷。（圖／翻攝自林襄IG）

記者施怡妏／綜合報導

樂天桃猿睽違2年重啟「亞洲門戶交流賽」，將在今（11日）明（12日），兩日於日本石垣島進行交流戰，「樂天女孩」林襄也會隨隊前往，就有一名網友表示，很多酸民都說林襄有刺青，不會受到日本人喜愛，但事實上日本人卻對林襄很瘋狂，當地記者都搶著拍，甚至還衝上熱搜，貼文掀起網友熱議。

有網友在PTT發文，「日本人好像真的很愛林襄耶」，很多酸民都說日本人不喜歡刺青，所以林襄不會受到日本人喜愛，「但樂天啦啦隊去日本，記者都是要拍她耶」，甚至還衝上日本熱搜，感覺不像大家所說的那樣，「看來日本人很愛她啦，有木有卦？」

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貼文一出，網友表示，雖然大家一直酸，但是真的很受歡迎，「有討論就有熱度」、「香港人也超愛」、「本來就不錯啊，現實中誰會一直嫌」、「沒辦法，身材太頂了」、「林襄拍週刊Playboy『週プレNEWS』都拿過日本web榜第一了」、「臉蛋、身材跟奶，這3要素都有，達PR99+」、「PTT根本超級反指標好嗎」、「嘴巴說不喜歡，IG還不是看好看滿」。

其中，也有不少網友提到刺青跟抽菸，「知道有刺青應該會冷了」、「日本偶像被爆出吸菸就直接消失」、「日本人不喜歡刺青」、「林襄有刺青，絕對擋掉一堆人」、「現在應該很後悔刺青，發展受限了」。

根據《full-count》報導，林襄在台灣有超高人氣，評價她的童顏和身材「異次元等級」，獲得男女粉絲支持，她的IG超過145萬人追蹤，日本發行寫真集後吸引不少球迷，其中高達8成都是女球迷。《full-count》也貼出林襄穿著啦啦隊制服跳狐狸舞的畫面，短短36秒的影片，觀看次數高達173.7萬次，還衝上日本雅虎熱門搜尋，可見人氣相當火爆。

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