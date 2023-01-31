潘孟安未入閣成焦點　新書自曝最大夢想「好好的耍廢」

▲前屏東縣長潘孟安。（資料照／記者徐文彬攝）

記者皮心瑀／台北報導

內閣人事異動終於塵埃落定，但呼聲頗高的前屏東縣長潘孟安卻未入閣。對此，行政發言人陳宗彥30日說，人選規劃要考量個人意願，而潘孟安在即將出版的自傳《紅色鋼鐵人》中則透露，自己卸下公職後，最希望的就是疫情散去後，買張機票飛到日本，在一個誰都不認識他的地方，好好耍廢，其他事就等到把這些年不滿的睡眠補足再說。

潘孟安在由天下文化出版的自傳《紅色鋼鐵人》中提到，他憧憬退休後解甲歸田，希望能回故鄉買一塊土地，蓋一棟平房，但每次提起這樣的未來，身邊的人都會以為他是在「說魍嘎」，可是他是認真的。

潘孟安也說，卸下公職的他，最想要出國去到一個沒人認識或找得到的地方，「好好的耍廢，睡到自然醒」，其他事就等到把這些年不滿的睡眠補足再說。

前副總統陳建仁31日正式接任行政院長，內閣名單30日公布，僅9新首長、29人全留任，包括內政部長林右昌（前基隆市長）、行政院發言人陳宗彥（原內政部政務次長）、政務委員李永得（原文化部長）、文化部長史哲（原高雄市副市長）、國立故宮博物院院長蕭宗煌（原文化部政務次長）、財政部長莊翠雲（原財政部政務次長）、僑委會委員長徐佳青（原僑委會副委員長）、海委會主委管碧玲（原民進黨立委），以及原能會主委張靜文（原原能會副主委）。

對於潘孟安為何未入閣，陳宗彥說明，在整個規劃上面，當然還有個人意願的部分，「我看過年期間，屏東縣的潘縣長都在家裡玩貓，玩得非常的愉快。」