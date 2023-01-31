臉書直指民進黨敗因　林右昌：未來會更努力照顧人民

▲新任內政部長林右昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新任內政部長林右昌今凌晨在臉書PO出千字文，認為疫情3年讓貧富差距變大、社會相對剝奪感更強烈，才是民進黨去年底敗選的主因。對此，林受訪說，未來要更重視的是在防疫過程受傷的中小企業、個人，他也會在內政部長的崗位上努力解決大家問題。

林右昌31日凌晨發文表示，他在擔任市長的8年期間，三句不離柴米油鹽醬醋茶，就是貼近民生，現在雖然已經卸任，但還是相當關心中、小、微型企業行號的疫後振興問題。

他提到，台灣總體經濟表現在疫情期間非常亮眼，但是因為航運、資通訊電子等進出口的產業大幅成長來帶動，實際上有許多中小型企業損失慘重，因為抵抗疫情最後搞到倒閉，「不僅把數十年積累的家當賠光，還因此背上負債，現在生活得很辛苦！」

林右昌說，當媒體報導經濟成長率多少、大企業賺了多少錢、別人的年終獎金50個月時，只會讓受創的中小企業主更無奈且氣憤，讓因疫情失業的勞工產生更強烈的相對剝奪感。

林右昌提到，許多中小企業主是民進黨長年以來的支持者，「但三年疫情，讓貧富差距變大，讓社會相對剝奪感變大，情緒的累積讓所有不滿的問題都被放大！我個人覺得，這才是民進黨去年底敗選，最重要的政經與社會因素！」

針對臉書文，林右昌31日在新舊任閣員交接典禮結束後表示，其實前內閣、蘇院長還有內閣團隊都做得非常好，不管是防疫還是經濟的部分，「我想未來要更重視的是，在整個防疫的過程裡面受到傷害的中小企業，還有許多的個人」。

林右昌說，內閣團隊在防疫和經濟上都做得非常好，未來相信會更加努力照顧人民，在疫後復甦跟重建上讓大家有感；林表示，他也會在內政部長的崗位上努力解決大家問題。

林右昌強調，總統很關心、陳院長也非常重視，相信整個新內閣團隊會一起努力解決人民的問題。