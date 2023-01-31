請鄭副院長直球對決！　凌濤向鄭文燦提2問題：不要愧對桃園人

▲鄭文燦接任行政院副院長。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

新舊任內閣團隊31日交接，行政院長由前副總統陳建仁接任、副院長則由前桃園市長鄭文燦接任。對此，桃園市議員凌濤就在臉書表示，鄭文燦從桃園出身在中央獲得重用，對桃園來說當然是好消息，但他也提出兩個問題請鄭文燦出來直球對決，「不要愧對桃園人。」

凌濤指出，第一個問題就是「鄭文燦製造的桃園財政黑洞，請自己收拾！」他表示，統籌分配加一般補助款的金額，桃園長期被歧視，自104至112年，桃園總共僅拿到2390.41億，與第五名的台南3159.53億，差距高達769.12億，是六都墊底。他喊話鄭文燦，必須用最快時間，爭取調整財劃法，為桃園爭取該有且足夠的中央財政補助款，他提到，這不僅是桃園市民對鄭文燦擔任副院長的期許，也是鄭文燦應負的責任，「請問鄭文燦要讓桃園繼續可憐下去嗎？」

凌濤提到，第二個問題就是「炒地疑雲、出入八八會館，鄭文燦能維護台灣治安嗎？」他指出，面對外界詬病民進黨黑道治國、治安惡化、黑白兩道界線模糊，鄭文燦也是戰犯之一。他提到，鄭文燦年輕時接受招待去澳門賭場，就任市長後出入郭哲敏八八會館，涉嫌護航黑道炒地，他質疑，「這樣的副院長，有辦法維護台灣的治安嗎？」此外，他指出，八德農地炒地弊案的疑雲，至今說不清楚，他想敬告鄭副院長，「之前您僅是一般市民，但現在登副揆大位，準備好解釋清楚種種疑似涉入土地開發案、捷運站址移動的爭議了嗎？」