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好的牧羊人充滿羊群氣息！　陳建仁勉閣員：強化輿情即時處理能力

▲▼行政院長陳建仁31日正式上任。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

▲行政院長陳建仁31日正式上任。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

記者陳家祥／台北報導

行政院長陳建仁31日上午完成行政院長的宣誓與交接流程後，隨即主持臨時院會，會中期勉新內閣團隊一定要團結合作，且行政團隊要即刻上路，「分分秒秒都要為服務國人來努力」。他也引述教宗方濟各講過的「好的牧羊人充滿羊群的氣息」，勉勵團隊要善體民意，要有同理心、關懷心，確實瞭解民眾的需要。

陳建仁31日主持行政院會致詞時表示，歡迎所有閣員加入這個行政團隊，同時也要感謝各位願意共同承擔這個為人民服務的使命。多數的閣員都是留任，但是也有幾位新任的首長，也都有很豐富的政務經驗，相信一定能夠延續蘇貞昌院長的優異政績，無縫地銜接政務，讓台灣成為2300萬人民幸福生活、團結共好的國家。

陳建仁說，新內閣中的新任閣員占了26％、女性閣員占了17％，這個新內閣大家一定要團結合作，就把我們彼此當作兄弟姐妹一樣，把這個國家好好的經營，讓國家富強康樂。

陳建仁表示，總統有交付4個很重要的任務，第一，因應疫情變化，要盤整各種防疫的措施，所以要讓國民的生活能夠更開放、更正常。第二，檢討所有社會照護系統，持續減輕人民的負擔，很多的國家建設也需要不斷提升，強化中小企業的體質因應疫後的挑戰。

陳建仁也提醒，這一年是充滿挑戰的一年，所以穩健推動政務是關鍵中的關鍵，行政團隊要即刻上路，「就像我剛才講的，從現在開始，就是我們分分秒秒都要為服務國人來努力」。

▲▼行政院長陳建仁31日正式上任。（圖／翻攝自陳建仁臉書）

陳建仁也強調，部會對所推動的政務要有完整論述的能力，而且要強化輿情的即時處理能力，希望各部會來擔任起政策推行最重要的執行者，對於執行的業務跟施政，一定要清清楚楚地向社會來溝通，包含向監督的立法委員來說明，向人民、向特別是利害關係的對象，用淺顯易懂的語言和方式來傳達政府打算怎麼做？然後做什麼？為什麼要這樣做？希望怎麼樣達到這個目標？「我們做了這些事情，一定要有完整論述以後，然後讓人民能夠瞭解」。

另外，陳建仁也說，有特別注意到，過去蘇院長所率領的行政團隊，在面對輿情反映方面，已經有相當好的處理機制，希望各部會除了在議題的回應上跟澄清上，要即時、快速，而且也要再思考如何讓閱聽民眾的習慣改變，正確有效的傳達政府施政，避免施政的美意被誤解。

陳建仁說，他經常期許自己要「存公義、好憐憫、常存謙卑的心」，今天他也要跟各位閣員來分享及勉勵，教宗方濟各曾經講過「真正的權力就是服務」，要做一個好的領導者，就好像好的牧羊人，真正好的牧羊人都是要跟羊群在一起，他有一句話叫做「好的牧羊人充滿羊群的氣息」，所以要完全的能夠去善體民意，然後按照民意之所向來做好施政的工作，要有同理心、關懷心，確實瞭解民眾的需要。

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