快訊／陳建仁拜會立院　沙盤推演普發6000「最快4月發」

▲陳建仁（左三）與游錫堃（右二）握手合影。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、蘇晏男／台北報導

新任行政院長陳建仁、副院長鄭文燦31日下午拜會立法院長游錫堃。陳建仁受訪透露，會中經過沙盤推演，「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案要到2月17日才能表決，加上總統公告、審查特別預算案等時程，普發新台幣6000元最快要到4月份，盼朝野善體民意，儘速讓草案通過。

陳建仁今天上午正式接任行政院長，下午1點半立即前往立法院，親自拜會游錫堃，隨後將視察「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，並接受媒體聯訪。此外，陳建仁也將在明天上午再度前往立法院，拜會朝野各黨團。

陳建仁會後接受媒體聯訪時，媒體關注普發現金6000元是否有機會趕得上2月底、3月初發放？陳說，疫情之後台灣很需要社會和經濟的重建，並與民眾分享經濟發展的成果，所以今天來拜會游錫堃、秘書長林志嘉、民進黨團總召柯建銘等人，除了請他們未來與行政院更密切合作，也希望讓疫後特別條例盡快通過，讓行政院這邊也可以提出特別預算案，希望儘快讓這個案子通過，讓大家來分享經濟成果，還有社會韌性建設的經費。

陳建仁說明，剛剛經過討論後，發現審查的時間大約要到2月17日才能夠開始投票討論（指針對保留條文進行表決），加上總統公告3天的時間，接下來由行政院提出預算案、送交立法院審查，按照剛剛的沙盤推演的時間，最快的時間要到4月份。

陳建仁說，希望立法院朝野黨團能夠善體民意，讓特別條例快速通過，還有特別預算案也能夠快速通過。