正式上工！陳建仁簽首份公文　核定743億「淨零排放路徑綱要計畫」

▲行政院長陳建仁31日正式上任。（圖／翻攝自陳建仁臉書）



記者陳家祥／台北報導

新舊任內閣團隊31日交接。陳建仁上午完成行政院長的宣誓與交接流程後，隨即核定就任後的第一份公文-「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。他表示，淨零碳排已是各國產業發展重點，未來將由9個部會提出56項子計畫，總經費約743億元，期程共計4年，讓台灣能永續發展。

「正式上工！」陳建仁31日下午在臉書表示，為強化環境韌性，讓台灣變得更堅韌、永續，在完成行政院長的宣誓與交接流程後，稍早已核定他就任行政院長的第一份公文-「淨零排放路徑112-115綱要計畫」。

陳建仁說，面對氣候變遷造成全球環境影響，以及「淨零碳排」的世界趨勢，台灣有必要儘速針對各項對策做出因應，這項「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，由經濟部、交通部、內政部、國科會、教育部、文化部、農委會、海委會與環保署，共9個部會提出56項子計畫，總經費約743億元，期程共計4年。

陳建仁預計將以「去碳能源」、「綠運輸及運具電氣化」、「產業及能源效率」、「負碳技術」及「治理」等五大工作圈，針對淨零碳排的目標進行各面向的減緩與調適。

陳建仁強調，淨零碳排已是各國產業發展重點，也是全球環境永續的共識目標，我們必須即刻開始進行，讓國內各項產業、相關領域與國際接軌，讓台灣永續發展。

此外，陳建仁也隨即召開臨時院會，勉勵全體新的閣員，除了要落實蔡總統交付的四大任務之外，穩健推動政務是關鍵中的關鍵，部會要對所推動的政事有完整論述能力，更要能及時回應、澄清輿情，而所有政委們也要擔負起溝通協調的功能，讓團隊發揮最大的戰力，施政更為順暢。

陳建仁也與所有閣員分享，真正的權力就是服務，要做一個好的領導者，就要像好的牧羊人一樣，要與羊群在一起，要有同理心與關懷心，了解民意的需要，更要有智慧能創新，最重要的是，要有勇氣改變那些可以改變的事！邁向後疫情時代的復甦，打造更堅韌的台灣，團結我們的國家，從現在起，新的行政團隊將各就各位，開始做事。