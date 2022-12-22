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基隆市立網球場入場費明年「漲5倍」　謝國樑上任後重新評估

▲▼勝選基隆首場謝票感恩茶會 謝國樑：讓市民感受更多溫暖。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長當選人謝國樑。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長當選人謝國樑，近日接獲民眾反映指出，基隆市立網球場貼出最新公告，將在明年1月1日把原本會員場地使用費，從每月100元整，調漲至500元，引發民眾相當氣憤表達不滿。謝國樑今（22日）表示，上任後將會與相關局處深入瞭解基隆市立網球場漲價5倍事件原委，待討論後再行決定是否實施。

民眾透過訊息指出，「安樂社區網球場從1月1日起調高入場費達5倍之多，請市府瞭解，必要時，宜暫緩執行並個案檢討」。而基隆市立體育場也貼出相關的公告，「基隆市立網球場自112年1月1日起調整措施，第二條、會員場地使用費：每月新台幣五百元」。

謝國樑表示，團隊在第一時間也透過聯繫方式向教育處請教，教育處初步回覆為，基隆已經十年沒有針對費用進行調整，所以才規劃於明年進行調整。

謝國樑認為，網球場的使用費，仍有討論空間，自己上任後將會與有關局處瞭解漲價的原因，並探討成本試算，重新評估漲價的合理性。

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