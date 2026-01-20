　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

守護校園第一線　雲林投入7千萬強化校安與心理防護

▲縣府今年投入約7000萬元經費，全面支應國中小校安人力，落實校校有校安。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府今年投入約7000萬元經費，全面支應國中小校安人力，落實校校有校安。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化校園安全防護能量，雲林縣政府今（20）日舉辦「校園安全人員培訓」，針對全縣191所國中小的校安人力及專任輔導人員，進行安全防護與心理諮詢相關訓練。縣長張麗善亦勉勵學員，期盼透過制度與專業雙軌並進，提升校園第一線人員的敏感度與行動力，攜手打造讓師生安心、家長放心的學習環境。

張麗善指出，近年社會暴力事件與突發意外頻傳，校園安全已成為縣府最優先的施政重點之一。縣府今年編列約7000萬元經費，全面支應全縣191所國中小校安人力，落實「校校有校安」，並將原本每日4小時的校安勤務時數提升至8小時，以補足校園安全人力需求，同時搭配專業培訓，強化第一線應變能力。

她也表示，除了實體校園安全巡查，縣府同步建構心理支持系統，聘任24位專業輔導教師，分別配置於山區、海區及平原學生輔導諮商中心，提供學生、教師心理諮詢與情緒支持，協助紓解壓力，讓校園安全不僅止於硬體防護，更涵蓋師生的心理健康。

張麗善強調，透過校安人員巡查與心理諮商輔導的「雙重保障」，縣府將與學校、校安人力及專輔團隊形成緊密合作網絡，全面守護校園安全，也期盼藉由此次培訓，提升校安人員對潛在風險的警覺性與主動作為，共同守住校園的安全底線。

教育處長邱孝文指出，本次培訓重點在於建立校安人員的責任意識與通報觀念，並強化對校園環境安全的整體警覺。課程內容涵蓋校園安全管理、危機應變處理及實務案例分享，透過系統化訓練與經驗交流，協助校安人員在面對突發狀況時，能迅速、冷靜且有效地處置，進一步提升校園防護能量。

雲林縣學生校外生活輔導會督導李洲豪表示，雲林縣率先實現國中小全面配置校安人力，校園安全工作也已從過往單純的門禁管理，延伸至校園霸凌防治、毒品防制及緊急事件應變處理等多元面向。這些任務都仰賴持續培訓與專業累積，縣府此次辦理整合式培訓，有助於校安人員全面增能，進一步建構更嚴密的校園安全防護網。

▲縣府今年投入約7000萬元經費，全面支應國中小校安人力，落實校校有校安。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府20日在斗六教師研習中心舉辦校園安全人員培訓，縣長張麗善到場勉勵學員。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸
快訊／載2台灣遊客　墜機瞬間曝
獨／21歲女囚禁亡！貓爸撿到鑰匙偷闖入　女兒悲喊：你終於來了
獨／一天2餐「菜尾」...女兒被逼40kg減肥至30kg亡
逆子37刀砍殺雙親　蔥油餅夫妻家屬發聲明
川普關稅最快今晚宣判！　美貿易代表：若敗訴「啟動備案」課到底

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行　快煮壺、萬用鍋送暖弱勢家庭

大林慈濟醫院化療室全面升級　打造療癒自然美景空間

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

金門名店歲末公益市集尾牙　暖心陪伴弱勢迎新年

龔峰祥接任阿里山管理處處長　力推北回歸線明珠再升級

台東縣新任警察局長林宏昇上任　縣府盼維持治安平穩交通順暢

守護校園第一線　雲林投入7千萬強化校安與心理防護

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

台南、仙台締盟20周年　黃偉哲親赴日本頒贈議長「榮譽市民」深化情誼

花蓮市幼年貨大街義賣！在地飯店義助爆米花　捐弱勢助過寒冬

嘉義迎強烈冷氣團　農漁業防寒大作戰啟動

國際獅子會捐贈嘉義縣物資銀行　快煮壺、萬用鍋送暖弱勢家庭

大林慈濟醫院化療室全面升級　打造療癒自然美景空間

雲林九大產業園區再邁步　麥寮成科技加值重要據點

金門名店歲末公益市集尾牙　暖心陪伴弱勢迎新年

龔峰祥接任阿里山管理處處長　力推北回歸線明珠再升級

台東縣新任警察局長林宏昇上任　縣府盼維持治安平穩交通順暢

守護校園第一線　雲林投入7千萬強化校安與心理防護

台鐵春節疏運加開52班列車　周五起開放訂票

台北首座沉浸式地下城西門開張！動漫、K-POP集結瞄準年輕市場

以球會友　榕台青年籃球邀請賽在福州登場

和解咖啡能續杯？鄭麗文稱「隨時候教」　怨感受不到民進黨善意

醫師開藥遭AI提醒「幼兒慎用」　中國醫療信任問題受關注

為什麼「家喪」要喜辦　台灣家底剩些什麼？

不被時間定義的名字　宋慧喬狀態巔峰！接下保柔緹仿生玻尿酸代言引熱議

雲林夫婦滯留阿布達比55天返台　赴立院當面感謝韓國瑜協助

永和「闖空門大盜」栽了！背6條通緝連偷3民宅　得手72萬財物

新青安「水龍頭」打開！　12月受理4360件刷8個月新高

【最後擺攤身影曝】蔥油餅夫妻雙亡「永久歇業」　網刷一排道不捨

地方熱門新聞

病榻兩年含淚送別　警善款助兄弟走過喪親之痛

龜山樂活運動館新建工程　打造全齡運動環境

南檢、橋檢攜手南科簽署反詐合作備忘錄

檜意森活村營運權爆爭議

環境犯罪嚴查不手軟！台南市環保局重罰破百萬移送法辦

桃園市立圖書館推出　丙午年馬上發紅包活動

金門替代役男穿警服嗆「去申訴2077」

仁愛鄉公所推災後重建普發現金2000元

嘉義地檢力邀新住民守廉反賄

減輕青年待業壓力勞動部助初次尋職最高補助4萬8千元

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

寒假前強化居家防線南消白河消防進校園宣導防火安全

寒假前進校園補強防線南消走入復興國小宣導居家防災

鄭淑分爭取紙風車劇團《寶莉回家》

更多熱門

相關新聞

直播主控訴19年前游泳課遭猥褻！狼師起訴

直播主控訴19年前游泳課遭猥褻！狼師起訴

北部一名在Threads上粉絲近10萬的女直播主公開控訴，指自己小學時，曾和女同學遭體育老師在泳池猥褻。而後因其他被害人也回校指控遭該名狼師侵害，校方因而主動約訪直播主，陸續發現更多被害人。全案經檢方調查，檢察官認為該名狼師猥褻4名女童，將他依對未滿14歲女子強制猥褻罪起訴。

完美媽媽「諮商室崩潰」　醫：別信贏在起跑點

完美媽媽「諮商室崩潰」　醫：別信贏在起跑點

黑狗突闖屏科大校園車道　女大生騎車撞上慘摔

黑狗突闖屏科大校園車道　女大生騎車撞上慘摔

嘉義布袋警力推「護童勤務」

嘉義布袋警力推「護童勤務」

雲林縣道路交通文化知悉度調查

雲林縣道路交通文化知悉度調查

關鍵字：

校園安全雲林縣校安培訓心理諮詢安全防護

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面