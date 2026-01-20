守護校園第一線　雲林投入7千萬強化校安與心理防護

▲縣府今年投入約7000萬元經費，全面支應國中小校安人力，落實校校有校安。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

為強化校園安全防護能量，雲林縣政府今（20）日舉辦「校園安全人員培訓」，針對全縣191所國中小的校安人力及專任輔導人員，進行安全防護與心理諮詢相關訓練。縣長張麗善亦勉勵學員，期盼透過制度與專業雙軌並進，提升校園第一線人員的敏感度與行動力，攜手打造讓師生安心、家長放心的學習環境。

張麗善指出，近年社會暴力事件與突發意外頻傳，校園安全已成為縣府最優先的施政重點之一。縣府今年編列約7000萬元經費，全面支應全縣191所國中小校安人力，落實「校校有校安」，並將原本每日4小時的校安勤務時數提升至8小時，以補足校園安全人力需求，同時搭配專業培訓，強化第一線應變能力。

她也表示，除了實體校園安全巡查，縣府同步建構心理支持系統，聘任24位專業輔導教師，分別配置於山區、海區及平原學生輔導諮商中心，提供學生、教師心理諮詢與情緒支持，協助紓解壓力，讓校園安全不僅止於硬體防護，更涵蓋師生的心理健康。

張麗善強調，透過校安人員巡查與心理諮商輔導的「雙重保障」，縣府將與學校、校安人力及專輔團隊形成緊密合作網絡，全面守護校園安全，也期盼藉由此次培訓，提升校安人員對潛在風險的警覺性與主動作為，共同守住校園的安全底線。

教育處長邱孝文指出，本次培訓重點在於建立校安人員的責任意識與通報觀念，並強化對校園環境安全的整體警覺。課程內容涵蓋校園安全管理、危機應變處理及實務案例分享，透過系統化訓練與經驗交流，協助校安人員在面對突發狀況時，能迅速、冷靜且有效地處置，進一步提升校園防護能量。

雲林縣學生校外生活輔導會督導李洲豪表示，雲林縣率先實現國中小全面配置校安人力，校園安全工作也已從過往單純的門禁管理，延伸至校園霸凌防治、毒品防制及緊急事件應變處理等多元面向。這些任務都仰賴持續培訓與專業累積，縣府此次辦理整合式培訓，有助於校安人員全面增能，進一步建構更嚴密的校園安全防護網。

▲雲林縣政府20日在斗六教師研習中心舉辦校園安全人員培訓，縣長張麗善到場勉勵學員。（圖／記者游瓊華翻攝）