梁文傑：民進黨同溫層太厚　林智堅論文門、烏俄戰爭釀敗選

▲台北市議員梁文傑分析民進黨敗選原因。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉大敗，甫競選連任失利的台北市議員梁文傑22日表示，新竹市前市長林智堅論文案確實是選情轉折的一個口，當時還有烏俄戰爭造成很多台灣人游移徬徨，民進黨的同溫層太厚了，覺得所有對防疫、疫苗的批評都是藍軍在作祟，可是後來發現民眾對防疫的不滿都對著民進黨來，搞選舉的都會有一些「懶惰」，老實說這次選舉的盲點確實很多。

梁文傑今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪說，民進黨敗選後許多人喜歡檢討，但很多檢討沒有特別意義，有些人的檢討是為了攻擊別人、推卸責任，或者敵人想要民進黨「相信什麼」，必須仔細分辨檢討的論點是什麼，如同商品賣得好不好不能直接問消費者的答案，而是必須推敲消費者的行為，因為消費者可能會給出自相矛盾的答案，例如為了便宜、漂亮買了某支手機，但是市場上還有更便宜、更漂亮的手機。

梁文傑說，選後可以多聽他人的聲音，但仍必須自己研判才行，他的看法是，林智堅的論文確實是一個口，去年7月選舉剛開始時選情還不錯，但從林智堅的論文開始轉折，這個轉折點同樣反映出烏俄戰爭後，很多台灣人心中游移徬徨，台灣人挺烏克蘭，但也看到烏克蘭很慘，害怕自己變成烏克蘭，而後中共20大中國國家主席習近平大權獨攬，美國也不斷對台灣發出警訊，這會影響許多中間選民及年輕人的投票行為，無法決定乾脆就不投票了。

梁文傑坦言，民進黨的同溫層太厚了，覺得疫情沒有影響經濟，當時真的搞不懂為什麼對台北市長候選人陳時中有這麼多的抱怨，覺得所有對於指揮中心的批評都是雞蛋裡挑骨頭、藍軍在作祟，可是後來發現並不是這樣，民眾並不是真的相信民進黨藉由疫苗在賺錢，或者刻意阻擋BNT疫苗，而是最初疫苗分配措施讓在上班的中壯年人抱怨、感受到分配不均的問題，或者民眾因為疫情受到各種管制，這些不爽都對著執政的民進黨來，就變（敗選）這樣。

梁文傑說，搞選舉的都會有一些「懶惰」，例如當初為什麼提名林智堅，就是因為他民調高、就是會贏國民黨對手張善政；主持人黃光芹反問，但他有講論文的問題？梁說，有嗎？這個他不知道，但是他當時民調確實最高；黃直言，兩本論文連標點符號都一樣，考驗人民的智商，全黨挺林智堅的目的就是希望不要換掉他，但是方法不該是說謊、跟中間選民硬撞，就承認嘛！台灣人可以接受犯錯後誠實面對，桃園市長鄭文燦不就是這樣？（只有）兩天的新聞。

梁文傑說，事後聽起來很有道理，但這牽涉到當事人的態度，他認為從一個碩士論文的角度，因為他看太多了，並不覺得特別有問題，但他覺得黃光芹說得有道理，「人都會有同溫層，都會有盲點，老實說我們這次選舉裡面，盲點確實很多」，例如當時他不相信民進黨防疫做不好、護航高端疫苗等。