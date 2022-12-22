5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

▲吳怡農今天前往中山市場掃街前受訪。（圖／記者許靖騏攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農22日上午前往中山市場拜票，會前接受媒體聯訪時，再度被問及國民黨對手王鴻薇邀約辯論一事，吳反批王只有口水跟謾罵，「這樣子有什麼意義嗎？」但對於媒體5度追問在什麼樣的前提下願意辯論，吳兩度反問「你說什麼？」最終並未正面回應。

媒體聯訪時關注，要接王鴻薇提出的辯論戰帖嗎？吳怡農說，辯論是針對實質政見有具體主張和批評，從王鴻薇身上，從選舉開始到今天就只有口水跟謾罵，相對於自己提出具體的政見，對方持續的口水，「這樣子有什麼意義嗎？我只問大家這麼簡單的問題」。

媒體追問，這是否是定調不會有辯論？吳怡農說，他期待的是正向、有建設性的評論，以及具體的主張，但是到目前為止，他提出國家安全、兵役制度改革、國家安全指導文件體系的建立、消防人員人力的擴增、松山機場的遷移、給下一代更公平優質的外語教育，每項議題對手都沒有舉體立場，「那真的，我的問題是，那我們在選什麼呢？」

後有媒體詢問，有什麼前提下願意辯論嗎？吳怡農反問，「你說什麼？」媒體重複提問，有在什麼樣的前提下，會跟王鴻薇議員來做辯論嗎？吳怡農再度問，「你說什麼？」幕僚插嘴說，不好意思，因為有選民在等，開放最後一題。不過在吳回答關於趙介佑案的問題後，媒體再度詢問是否有辯論的前提，還是都沒有辯論了？也有媒體同聲詢問是否擔心又跟黑道牽扯上關係？但幕僚立即發聲控時說，「最後一題好嗎？謝謝」，吳則緩頰說，大家要有一個共識嘛。

聯訪最後，媒體再度嘗試詢問，有什麼前提會跟王鴻薇辯論嗎？還是就沒有辯論了嗎？有什麼樣的前提會跟王鴻薇辯論嗎？就不辯論了嗎？拒絕辯論嗎？另也有另一位記者高聲問，什麼樣的情況下願意辯論？不過，吳怡農並未正面回應，逕自開始喊凍蒜的造勢行程。