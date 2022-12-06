14年前碧砂漁港浮屍案　項鍊+無子宮...警助「A067無名女屍」回家

▲14年前基隆碧砂漁港無名屍，警靠「1條項鍊+無子宮」助返家。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2008年間基隆碧砂漁港發現1名無名女屍案，因為沒有證件及可識別之物，警方調閱監視器及指紋比對也無所獲，埋葬無主墓區長達14年。尋親達人許耀彬隊長再次出擊重啟調查，比對出74歲的失蹤陳女，脖子配戴1條項鍊，與無名屍特徵相近，也查出陳女曾切除子宮，經比對家屬檢體DNA吻合，終於讓無名屍有名有姓回家。

基隆市碧砂漁港2008年間發現1具女浮屍，當時遺體打撈上岸後，因無遺留證件及可識別之物，調閱監視器及指紋比對亦無所獲，遂以無名屍公告協尋，因無人認領，由基隆市政府以「A067無名女」立墓碑，埋葬於本市南榮公墓無主墓區長達14年之久。

▲2008年間基隆碧砂漁港發現1名無名女屍案，埋葬無主墓區長達14年。

案經基隆市刑警大隊偵二隊長許耀彬，經分析數百筆資料，針對全國失蹤人口進行大量比對，一直無法突破，遂朝獨居或家屬未報失蹤之失聯人口方向比對，發現臺北市失聯人口74歲的陳姓女子特徵相近，另身分證照片發現陳女照片脖子上有配戴1條項鍊，與無名屍脖子相同，且樣式相似，為本案露出一線曙光。

許耀彬隊長經通知陳女的弟妹到場，再提示法醫解剖報告，載明無名屍身體「子宮切除」之特徵，家屬激動說，「沒錯！我姊姊也是子宮切除，我已經感覺到這具無名屍就是我姊姊了」；進一步再採集家屬檢體送法務部法醫研究所比對DNA，比對結果吻合，確認該無名屍就是失聯14年的陳女，今年12月2日再經基隆地檢署檢察官確認身分開具相驗屍體證明書，順利為A067無名女正名為陳女。

▲許耀彬隊長經通知陳女弟妹到場，再提示法醫解剖報告，載明無名屍身體「子宮切除」特徵。

家屬表示，因為兄弟姊妹沒有同住，姊姊離婚沒有子女，父母也已往生，所以他們家屬不確定姊姊是失蹤還是失聯，一直沒有聯絡，14年來都沒有報失蹤人口，期間也曾盡力找尋，甚至求神問卜，可惜都沒有消息，至今雖已過14年，仍然沒有放棄，姊姊能回家團圓，今天總算奇蹟出現。

家屬領到相驗屍體證明書時，一再的向刑警大隊員警致謝，也謝謝許隊長能讓離家14年的陳女有名有姓落葉歸根，不再是無主孤魂，也了結家屬一樁心願。

▲家屬激動說「沒錯！我姊姊也是子宮切除，我已經感覺到這具無名屍就是我姊姊了」。

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