林智堅、羅智強「參選未遂」政治獻金曝　他收入逾1431萬還少於支出

▲羅智強。（資料照／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（22日）公布2022大選已設立政治獻金專戶，而未依法登記為候選人的擬參選人政治獻金，其中參選桃園市長的前新竹市長林智堅的收入金額1萬1451元、支出金額5萬785元，但有1筆1萬元收入已返還；而前台北市議員羅智強的部分，收入高達1431萬4159元，但支出竟達1443萬4646元，餘額「-12萬487元」。

林智堅6月29日接受民進黨提名參選桃園市長，最後因「論文門」事件，8月12日黯然宣布退選。而羅智強則是4月6日表態參選桃園市長，即使遭到黨主席朱立倫反對，仍於5月 4日將戶籍遷至桃園，5月5日宣布請辭北市議員，表達參選決心。但因國民黨中央於5月18日中常會突襲徵召前行政院長張善政參選，羅於6月6日宣布退選。

根據監察院22日公布的「111 年地方公職人員選舉擬參選人已設立政治獻金專戶而未依法登記為候選人者及 111 年 8 月更正申報之政治獻金會計報告書」，林智堅有8筆資料，收入金額1萬1451元、支出金額5萬785元，其中有1筆1萬元收入已返還，所以實際餘額「-3萬9334元」。

羅智強方面，他5月13日在臉書宣布開設政治獻金專戶，需要捐款，而監察院資料統計5月5日至9月2日，羅政治獻金收入共1431萬4159元，支出為1443萬4646元，餘額「-12萬487元」。至於羅智強政治獻金收入部分，最大來源為「個人捐贈收入」，達1151萬1399元，其次是「匿名捐贈收入」，也有169萬4598元；支出方面，最大花費是「宣傳支出」，達1004萬5745元，其次是「雜支」149萬2544元。

▼羅智強、林智堅2022政治獻金。（圖／翻攝自監察院網站，點圖可放大）