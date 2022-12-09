石門北19線5.5公里路基塌陷　「全線道吞噬」雙向封閉

▲新北市石門區北19線5.5公里土石崩落。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

受連日大雨不斷侵襲影響，新北市石門區北19線5.5公里處，7日晚間發生道路土石坍方崩落意外，路基鬆動造成大量土石流失崩落，路面出現嚴重裂痕，整段柏油路面掏空，坍方面積約350平方公尺，相關單位緊急封閉道路，避免經過民眾發生意外；目前該路段「雙向封閉」，若民眾上山或居民要回家，可繞道改往老梅北19線道行駛即可。

北海岸連日大雨！7日晚間6點23分左右，石門區北19線5.5公里處（土地公嶺步道旁）發生道路坍崩意外，路面掏空嚴重龜裂，道路全被吞噬，影響住戶約20戶，因道路崩塌嚴重，後續由市府工務局養工處進行復建工程，預估工期至少約2個月；北19線屬於環狀線，暫不影響山區住戶出入，目前公車及社區巴士皆已停駛，區公所已張貼公告提醒民眾改道通行。

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▲路面崩塌面積約350平方公尺。

▲現場設置改道牌指引用路人改道。

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