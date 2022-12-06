同1地點3天2車禍！台2己線貨櫃車翻覆「1死1傷」　民眾：毛毛的

▲台2己（港西聯外道路）北向0.5公里處發生死亡車禍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市台2己（基隆港西聯外道路）3天內連續發生2次車禍！41歲黃姓男子駕駛聯結貨櫃車，4日下午行經台2己北向0.5公里處時，疑似車速過快，貨櫃重心向左傾斜翻覆，送醫搶救不幸死亡；沒想到6日下午同路段，39歲謝姓男子駕駛聯結貨櫃車，後方貨櫃向左側翻覆，駕駛自行脫困，表示不願送醫。

基隆市台2己北向0.5公里處4日下午4時4分，黃姓男子（41歲）駕駛聯結貨櫃車，行經該路段過大彎處時，疑似車速過快，貨櫃重心向左傾斜翻覆，車頭嚴重扭曲變形，還冒出陣陣濃煙，警消獲報趕抵現場，立即破壞車體將駕駛救出，發現黃男已無呼吸心跳，緊急送往基隆長庚醫院，經近1小時搶救，不幸仍宣告不治。

▲沒想到時隔2天，台2己北向0.5公里處6日下午聯結貨櫃車翻覆。

沒想到時隔2天，同路段6日下午3時20分在台2己北向0.7公里處，謝姓男子（39歲）駕駛聯結貨櫃車，行經該路段時，後方貨櫃向左側翻覆，車頭撞中央分隔島停住，警消獲報趕抵現場，發現謝男已自行脫困，膝蓋輕微挫傷，表示不願送醫；目前北向全線封閉；警方對駕駛實施酒測，酒測值為0。由於太過巧合，讓時常開車經過該路段的民眾都感覺「毛毛的」。

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