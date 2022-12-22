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呼應賴清德「黑金」說　吳怡農：社會質疑不能已讀不回

▲▼吳怡農中山市場掃街受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲吳怡農今天上午在中山市場掃街前接受媒體聯訪。（圖／記者許靖騏攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

同額競選民進黨主席的副總統賴清德21日出席政見發表會時脫口，社會大眾提出論文抄襲、黑金，民進黨應誠實面對，引發熱議。民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農22日上午受訪呼應賴的談話內容說，必須誠心面對社會質疑，不能已讀不回；另對於趙介佑案，他發重話強調，「我不希望一個人的案件，抹黑、污衊了所有2萬5千名黨員在台北市這麼多年來的努力跟堅持」。

賴清德昨天表示，這次選舉是「礦坑中的金絲雀」，人民在這次選舉中用選票告訴民進黨，若是民進黨已讀不回，更大的危機將在後面，必須非常認真面對，應該誠實面對民進黨的不足，包括社會大眾提出來，是否論文抄襲的事情、民進黨同志有「黑金」背景的事情，甚至是沒有接觸基層，沒有聽見人民的聲音，所以沒有辦法獲得民眾的支持，以致沒辦法第一時間做出說明和反應。

對此，吳怡農今天上午前往中山市場掃街前受訪說，民進黨面對11月26日的挫敗有非常多、各個面向需要檢討的部分，現在在競選黨主席的賴清德也提出他許多的看法，呼籲必須誠心面對社會任何的質疑，不能已讀不回，這是民進黨重新爭取社會大眾信任最重要的第一步，大家也知道，他擔任民進黨台北市黨部主委期間，看到社會大眾質疑人頭黨員的議題，花了很多時間、精力重新審核每份入黨申請，確實落實入黨的規範，一通通電話的撥，確保每位加入民進黨的都是真心認同民進黨的夥伴們。

吳怡農說，他可以有信心地報告，台北市2.5萬黨員都是認同、熱愛民進黨，不願意看到民進黨受到傷害的黨員，也知道必須誠心檢討，才能重新爭取大眾支持，「我不希望一個人的案件，抹黑、污衊了所有2萬5千名黨員在台北市這麼多年來的努力跟堅持」，民進黨會持續檢討、持續努力，他也會盡全力讓大眾看到民進黨面對社會大眾的誠意。

此外，針對民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光兒子趙介佑昨天發布聲明，點名民進黨何志偉「你忘了你的選舉造勢我找多少朋友去挺你、幫你拉票？」何原本發出採訪通知預告今天下午將與吳怡農合體舉辦客廳會，傍晚臨時宣布取消，吳怡農說明，趙姓前黨員因為個人案件、個人行為，現在要向社會大眾付出最完全的責任和代價，民進黨台北市黨部早在他涉案新聞曝光之後，已經依照程序開除了他的黨籍，接下來是他個人的問題。

至於取消行程一事，吳怡農說，大家想太多了，主要是因為原本是一個不公開的客廳會，經過雙方討論，共識是活動先暫時取消，是最好的安排。

▲▼吳怡農中山市場掃街受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼吳怡農中山市場掃街受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼吳怡農中山市場掃街受訪。（圖／記者許靖騏攝）

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