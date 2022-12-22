蔡英文認「數字跟人民感受有落差」　邱顯智嗆：是你沒看對數字！

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一大選大敗之後，黨內檢討聲浪頻頻，總統蔡英文表示，執政的人看的是尤其是在各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力，但這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差。對此，立委邱顯智22日批評，「蔡英文總統你錯了！不是數字與人民感受有落差，而是你沒看對數字。」

蔡英文21日晚間在臉書發長文表示，執政的人，常常看的是國家整體，尤其是在各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力，「但這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差，確實是我們應該去檢討和檢視的」。

蔡英文認為，強調整體施政成果，而人民的感受，特別是受到衝擊的人的親身感受，才是每一位選民在每一次選舉中，投票的決定性因素。

對此，邱顯智批評，蔡英文錯了！不是數字與人民感受有落差，而是沒看對數字。邱表示，當你說台灣人均GDP可能超越日韓，你沒看到的是，68.31%的民眾薪資未達平均值，創下10年新高。

邱顯智指出，當蔡英文的閣員說房地產是經濟火車頭，你沒看到的是，房價屢創新高，9.52%的空屋率是10年最大增幅。當蔡英文的行政院不斷宣傳酒駕傷亡數下降，你沒看到的是，2022年交通死亡人數，推估將超越3,000人。

邱顯智批評，這些血淋淋的數字，凸顯台灣的分配不正義、居住不正義、交通不安全，「蔡英文總統，你看到了嗎？」