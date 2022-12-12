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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

謝國樑公布副手　《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長當選人謝國樑今（12日）公布基隆市府的副市長人選，邀請現任職《ETtoday新聞雲》執行董事邱佩琳擔任未來基隆市副市長。謝國樑表示，邱佩琳為現任《ETtoday新聞雲》執行董事，相當擅長媒體、企業、與政府三方的跨界整合溝通，他相信佩琳能做到承上啟下的溝通整合，同時借助企業豐沛的力量，替基隆創造更多生機。

▲東森集團執行董事邱佩琳出席悠遊20「加植你的美好生活」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲《ETtoday新聞雲》執行董事邱佩琳將任基隆副市長。（圖／記者林敬旻攝）

謝國樑指出，邱佩琳為現任《ETtoday新聞雲》執行董事，邱創煥文教基金會董事長，曾任東森整合行銷總經理及超視董事長、上海自然美生物科技公司董事、彰化縣與台南縣政府的顧問。

謝國樑表示，邱佩琳在企業與媒體界工作多年有很好的成績，有強大的溝通協調能力，過去在協助政府、媒體、企業跨界整合共創三贏的成績亮眼斐然，尤其是近幾年在台北市政府及媒體跨界合作上，邱佩琳就是最強而有力的推手。

謝國樑說，基隆未來必須引入更多資源，發展不能被經費預算限制住，這次邀請她進入基隆市政府為大家服務，期盼邱佩琳副市長要運用「跨界與智慧」的專長與力量來創造基隆發展更多的可能。

邱佩琳感性地說，父親是資深國民黨員，一直鼓勵她能嘗試進公部門為民服務，父親常說能到公部門去做事，將會是人生很不一樣的旅程。她希望把過去自己人生的工作與資源累積能貢獻在基隆，讓大家一起來讓基隆發光發熱。

謝國樑表示，他目前已公布5位局處首長，分別為社會處長楊玉欣、產業發展處長林鼎超、綜合發展處長林麗蟬、民政處長張淵翔、環保局長馬仲豪。除了立委層級、產業科技以及在地人才的吸納。如今副市長人選由邱佩琳出線，更代表著跨界創新團隊的想法，展現不同以往的人才選用格局，以及市政發展不同高度的企圖心。

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