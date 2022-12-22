小三通春節開放限「金馬民眾與陸配」　台商返台改搭直航班機

▲陸委會主委邱太三。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

往返金門、廈門的小三通，自2020年2月因新冠肺炎疫情停航後，至今已逾2年半；行政院長蘇貞昌22日聽取陸委會報告後，拍板小三通小規模復航，對象以金馬地區之民眾、陸配為主。針對台商中轉未開放，此次專案以金馬地區民眾與陸配為主，若台商要返台，可透過空運方式；目前北京、浦東、成都、廈門，雙向每周有29班；浦東單向飛台約有16到24班。

行政院22日舉行例行院會，會後由發言人羅秉成主持記者會。陸委會主委邱太三說，為什麼在今年沒有這樣規劃？回顧一下，當時中國大陸、台灣都是14+7防疫措施，陸委會原來也有在做評估要做清明節專案處理，沒想到4月份上海疫情嚴峻、封城，所有航班減量；7月後，8月份中國軍演導致雙方情勢緊張，還有不遵守國際經貿的作為，都帶來衝擊跟影響。

邱太三接著說，本來認為9月份可以做規劃，但中共二十大召開，他們希望二十大之後再做規劃處理，沒想到二十大後中國疫情又起，還爆發白紙運動等，導致最近中國疫情已經相當程度的蔓延開來，也引發金門地區緊張。

邱太三說，特別要提的是，小三通航線是船運，到碼頭後還要再去金門機場，中間有好幾公里，不是一般中轉鎖在機場裡；再加上要搭國內航班回台灣，班機不一定銜接得上，有可能會因此在金門四處購物。

「這樣的風險，金門民眾認為不應該由他們承擔。」邱太三說，包括國民黨立委陳雪生、陳玉珍以及首長、地方民代等，都有跟陸委會反映不要把這樣的風險由金門地區承擔。因此就再請衛福部、CDC做評估，所以做出這樣的決策。

衛福部次長、防疫指揮官王必勝則說，台商中轉要經過金門馬祖，若經過時產生一些發燒、呼吸道症狀甚至確診等，就要留滯金門。王強調，金門的負壓隔離病房只有4床、加護病房10床、專責病房23間，馬祖的負壓病房更只有2床、加護病房1床且沒有專責病房，「意思就是說，只要稍微增加，就會造成嚴重的醫療跟防疫負擔」，在這階段是不適合開放中轉。

至於航班的問題，交通部次長祁文中則說，今天是「金馬專案」，搭乘民眾以金馬地區的陸配為主，如果台商要返台，可以透過空運方式。目前兩岸之間有4個航點，北京、浦東、成都、廈門，雙向每周有29班；浦東單向飛台約有16到24班。

祁文中表示，目前訂位狀況，大陸返台航班除了明年1月12、13、14、17日訂位較滿，其餘尚有空位，平均訂票率約3到6成；返程的航班訂位較滿，建議有返台過節需求民眾要及早規劃行程。