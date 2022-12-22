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蘇建榮借調期滿回歸台北大學　阮清華暫代財政部長

▲▼財政部長蘇建榮 金管會主委黃天牧 數位產業署長呂正華 立法院財政委員會 「阻斷詐欺金流執行成效檢討」報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財政部長蘇建榮借調期滿，將回歸台北大學重執教鞭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

財政部長蘇建榮借調期滿、任期至本周，未來將回歸台北大學重執教鞭，目前先由次長阮清華代理部長職。行政院長蘇貞昌22日在院會表示，蘇部長在任內盡力籌措財源、設法減輕公共債務，奠定國家長遠發展、重大建設基礎推展順利，中央政府總決算更是連續4年稅入稅出賸餘超過千億，「謝謝蘇部長4年來與我共商國事，一同完成諸多艱難的任務」。

蘇貞昌說，今天是財政部蘇部長最後一次參加行政院會，蘇部長從2016年5月蔡總統上任後就被延攬入閣，擔任財政部政務次長，並在2018年7月升任部長。時間過得很快，蘇部長在行政團隊中為國為民服務已經6年7個月，現在因為借調期滿即將返回台北大學重執教鞭，儘管萬般不捨、總統也再再慰留，但最後還是要尊重蘇部長的決定，勉與准辭。

蘇貞昌說，蘇建榮部長身為國家的大掌櫃，始終秉持維持財政穩健、確保財政永續的原則，嚴守財政紀律，做好財務控管讓國家資源做最佳的調配，發揮最大的效益。

「這幾年，我們同時面臨許多新而大的挑戰。」蘇貞昌提到，包含人的疫如、新冠肺炎、動物的疫情如非洲豬瘟；需要紓困振興；因應極端氣候、百年大旱的緊急措施與長期治理；面對強鄰軍事與經濟威脅，需要充實國防軍備；為禁止出口的農產品拓銷；應對國際政經局勢變化，包括美中貿易衝突、俄烏戰爭等；國內人口老化與少子女化的衝擊，都再再需要用到錢。

蘇貞昌說，蘇建榮部長擔任此一職務，責任非常重大，但他能夠發揮專業、靈活調度，有時鬆綁、有時緊扣，盡力籌措財源、設法減輕公共債務，奠定國家長遠發展的各項重大建設以及攸關國人福祉的諸多施政，得以順利推展。

此外，從促參的推動與精進，減少政府支出到建立合理稅制，抑制投機炒作，脫離稅務部合作名單等，實施境外資金匯回專法，引導境外資金回流挹注國內經濟，到嚴守關口防堵非洲豬瘟及不法走私，以及讓民眾相當有感的報稅便民服務，這些都是這幾年來蘇部長帶領財政部同仁打下的基礎跟成績。

蘇貞昌表示，不僅如此，蘇部長任內，中央政府總決算還連續4年稅入稅出賸餘超過千億。去年2021年3大國際評等機構調升我國主權信用等級及展望，這都是非常好的成績、非常難得得成就。謝謝蘇部長4年來與我共商國事，一同完成諸多艱難的任務。

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關鍵字：

蘇建榮財政部行政院蘇貞昌

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