陳玉珍稱小三通「先求有再求好」　洪孟楷要政院聽到台商聲音

記者蘇晏男／台北報導

行政院今（22日）拍板小三通「分階段」復航，首波優先開放金馬地區民眾，時間自2023年1月7日至2月6日止，但未含台商等。對此，金門立委陳玉珍表示，先求有再求好，希望當局當局可增加航線或航班，紓解台商返鄉人潮。國民黨立委洪孟楷則說，呼籲行政院徹底檢討跟聽到台胞、台生想要回家的權利跟心聲。

▲金門廈門小三通。（資料照／記者蔡紹堅攝）

陸委會22日在行政院會上「金馬地區民眾春節交通專案」，會中院長蘇貞昌拍板「分階段」復航。陸委會說，此專案由陸委會、交通部、衛福部及相關機關共同研商完成，在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，並以在疫情風險可控下，循序漸進恢復小三通客運為原則。實施時間為2023年1月7日至2月6日止。

對此，陳玉珍表示，經過這麼久的爭取，行政院終於聽到金門鄉親的聲音，這次開放，在大陸就讀就業的金門鄉親可以返鄉團聚，或讓金門地區陸配可以用便捷方式到大陸，「這部分先求有再求好」。



陳玉珍說，有關台商返鄉現在還沒有辦法經過小三通中轉回台灣，希望民進黨當局可以增加航線或航班，紓解台商返鄉的人潮，也希望1月7日至2月6日運行順利後，政院可考慮到時候，在疫情可控情況下，可以為了金門經濟發展，全面開放小三通。

對於第一階段將以金馬民眾優先，並未開放台商中轉，洪孟楷受訪則說，行政院持續跟台灣民眾太過遙遠，小三通就是台商、台胞、台生安全回家的路，唯有給人民安全回家的路，才能真正對得起台灣民眾給予你的執政權，還是呼籲行政院徹底檢討跟聽到台胞、台生想要回家的權利跟心聲。