　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳玉珍稱小三通「先求有再求好」　洪孟楷要政院聽到台商聲音

記者蘇晏男／台北報導

行政院今（22日）拍板小三通「分階段」復航，首波優先開放金馬地區民眾，時間自2023年1月7日至2月6日止，但未含台商等。對此，金門立委陳玉珍表示，先求有再求好，希望當局當局可增加航線或航班，紓解台商返鄉人潮。國民黨立委洪孟楷則說，呼籲行政院徹底檢討跟聽到台胞、台生想要回家的權利跟心聲。

▲金門廈門小三通。（資料照／記者蔡紹堅攝）

▲金門廈門小三通。（資料照／記者蔡紹堅攝）

陸委會22日在行政院會上「金馬地區民眾春節交通專案」，會中院長蘇貞昌拍板「分階段」復航。陸委會說，此專案由陸委會、交通部、衛福部及相關機關共同研商完成，在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，並以在疫情風險可控下，循序漸進恢復小三通客運為原則。實施時間為2023年1月7日至2月6日止。

對此，陳玉珍表示，經過這麼久的爭取，行政院終於聽到金門鄉親的聲音，這次開放，在大陸就讀就業的金門鄉親可以返鄉團聚，或讓金門地區陸配可以用便捷方式到大陸，「這部分先求有再求好」。

陳玉珍說，有關台商返鄉現在還沒有辦法經過小三通中轉回台灣，希望民進黨當局可以增加航線或航班，紓解台商返鄉的人潮，也希望1月7日至2月6日運行順利後，政院可考慮到時候，在疫情可控情況下，可以為了金門經濟發展，全面開放小三通。

對於第一階段將以金馬民眾優先，並未開放台商中轉，洪孟楷受訪則說，行政院持續跟台灣民眾太過遙遠，小三通就是台商、台胞、台生安全回家的路，唯有給人民安全回家的路，才能真正對得起台灣民眾給予你的執政權，還是呼籲行政院徹底檢討跟聽到台胞、台生想要回家的權利跟心聲。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
野生「台灣超大咖天后」現場看NBA！　秒被捕捉投放大銀幕
LIVE／小三通復航！薛瑞元撇高端銷售員　我婆何芝寧降肉秀槍
快訊／剛獲必比登推薦！　台南知名小吃突宣布歇業
郭台銘暴擊蔡政府「10萬人圍觀」　謝震武飆重話：鬥雞鬥慣了
峮峮「中空驚現尾牙」！　0修圖真實身材被拍
快訊／政院拍板！　小三通1月7日重啟
台灣發現「全球首例」罕病！　男住院14天死亡
快訊／退燒藥將祭「限購令」　衛福部出手
快訊／又一藍營當選人出事！　遭檢方提當選無效
快訊／6種違停「恢復可拍照檢舉」！　立院初審通過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蘇建榮借調期滿回歸台北大學　阮清華暫代財政部長

5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

朱立倫挺鍾東錦遭民進黨酸爆　國民黨駁：對於不公不義都會發聲

影／柯文哲將卸任！2局長哽咽落淚　曝「柯醫師」視訊看血氧防疫故事

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話：鬥雞鬥慣了

陳玉珍稱小三通「先求有再求好」　洪孟楷要政院聽到台商聲音

郭台銘嗆「朽木為官、禽獸食祿」　柯文哲：老郭怎麼用這麼厲害的字眼？

小三通復航「未開放台商」　陳玉珍嘆：實在愧對他們

要畢業了！柯文哲親筆寫這4字送給市民　「你們是我最大的後盾」

呼應賴清德「黑金」說　吳怡農：社會質疑不能已讀不回

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

薛瑞元酸郭董「BNT的推銷員」　王必勝：不排除買BNT次世代

蘇建榮借調期滿回歸台北大學　阮清華暫代財政部長

5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

朱立倫挺鍾東錦遭民進黨酸爆　國民黨駁：對於不公不義都會發聲

影／柯文哲將卸任！2局長哽咽落淚　曝「柯醫師」視訊看血氧防疫故事

郭台銘暴擊蔡政府「100000人圍觀」　謝震武罕飆重話：鬥雞鬥慣了

陳玉珍稱小三通「先求有再求好」　洪孟楷要政院聽到台商聲音

郭台銘嗆「朽木為官、禽獸食祿」　柯文哲：老郭怎麼用這麼厲害的字眼？

小三通復航「未開放台商」　陳玉珍嘆：實在愧對他們

要畢業了！柯文哲親筆寫這4字送給市民　「你們是我最大的後盾」

呼應賴清德「黑金」說　吳怡農：社會質疑不能已讀不回

「進門前請記得擦鞋」　巴黎酒吧驚見梅西大巴黎球衣被當地墊

蘇建榮借調期滿回歸台北大學　阮清華暫代財政部長

素食無法補冬？養生飲食通六腑　中醫師：營養均衡是關鍵

從荷蘭寄光碟片太可疑！內藏搖頭丸　奶茶粉罐塞大麻...毒蟲被逮

聖誕節缺氣氛？　他家有「簡配版麋鹿」自帶超厚圍巾

風・Luxury／梅西與老婆約會秀名錶　勞力士、「錶王」並列心頭好

5度被問辯論前提　吳怡農拒答反問記者：你說什麼？

「灌籃王」拉文已是湖人球員？　NBA經紀人：公牛老闆不想幫忙

想跟主人一起睡被退養　黑貓「太親人」進收容所蹭玻璃討摸

朱立倫挺鍾東錦遭民進黨酸爆　國民黨駁：對於不公不義都會發聲

政治熱門新聞

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

高雄燕巢新當選里長猝逝　3個月內補選

郭台銘嗆「禽獸」遭譏　李來希嘆1事

謝志偉揭BNT採購過程　反問郭台銘「禽獸有如？」

快訊／30架次共機擾台　航跡如「包圍」台灣南部外海空域

快訊／郭台銘震怒！　寫下「16字遺憾」痛轟執政黨

郭台銘16字遺憾　王定宇PO解讀：郭董真勇者

被控戰犯　王美惠主任發5點聲明：退民進黨

8年總結／盤點柯文哲市政成績

高虹安涉貪新事證！前主任「神龍Z9」遭約談

行政院擬開放小三通復航　分階段開放、金馬民眾優先

郭台銘槓政府要選總統？近郭人士搖頭

砲聲隆隆！黨員問賴清德：一屍五命、年輕人在哪裡？

快訊／蔡英文承認「數字跟人民感受有落差」　下周將召開國安會議

更多熱門

相關新聞

廣東等地或有60%企業「提前放假」 「打工人」將迎60天最長年假

廣東等地或有60%企業「提前放假」 「打工人」將迎60天最長年假

大陸廣東、浙江和山東地區部分紡織、印染、化工等傳產產業傳出在12月底約有6成企業或停工提前放假，春節假期前的產能和運行狀況成為外界關注焦點。有業內人士分析，「打工人」或將迎來60天的春節年假，產業在疫情驟升的情況下將面臨新一波的困境。

小三通復航「未開放台商」　陳玉珍嘆：實在愧對他們

小三通復航「未開放台商」　陳玉珍嘆：實在愧對他們

快訊／政院拍板！1月7日小三通重啟　金馬民眾春節限定　

快訊／政院拍板！1月7日小三通重啟　金馬民眾春節限定　

罷駛危機緩和！台鐵春節西部車票開賣　「銷16.7萬張」

罷駛危機緩和！台鐵春節西部車票開賣　「銷16.7萬張」

行政院擬開放小三通復航　分階段開放、金馬民眾優先

行政院擬開放小三通復航　分階段開放、金馬民眾優先

關鍵字：

陳玉珍洪孟楷小三通春節

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

偵訊吃素被公開　高虹安提1質疑

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

新光三越桃園大有店明年2月收攤

宮廟「嬰幼兒收驚人數」暴增！賴銘偉給爸媽1提醒：要注意

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面