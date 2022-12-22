小三通小規模復航　蘇貞昌：小三通常態化是政府政策

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

往返金門、廈門的小三通，自2020年2月因新冠肺炎疫情停航後，至今已逾2年半。行政院長蘇貞昌22日在行政院會聽取陸委會報告後，拍板小三通先採專案方式復航。蘇表示，逐步恢復兩岸人民健康永續交流，是政府政策，各有關部會必須要落實防疫情況下執行本專案，確保金馬鄉親及國人健康，請各有關部會視本專案執行情形，做為推動未來小三通客運常態化的參考。

蘇貞昌說，農曆春節是親人團聚的重要節日，金馬地區民眾有返鄉的需求，經蔡總統指示，他上周在院會也有裁示各有關部會，對於金門馬祖地區民眾返鄉過節的需求要盡量給予協助，提供給鄉親最大的方便。

蘇貞昌表示，因為金馬地區跟對岸在地理上很接近，如果還要他們再搭飛機跑一圈才能返鄉過節，確實不便，應該要給予方便跟協助，這是金馬鄉親的期待，也是地方首長的要求。

蘇貞昌說，陸委會在會同交通部、衛福部與相關機關評估情勢，考量目前中國疫情嚴峻、不透明，加上金馬離島地區的醫療量能相當有限，同時要尊重地方首長意見跟地方民意等相關因素綜合考量，兼顧平衡，今天提出金馬地區民眾春節交通專案，將在明年農曆春節前後2周，1月7日到2月6日實施，兼顧離島防疫周全下，滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求。

重啟小三通的旅客，主要是以金馬地區民眾、中國籍配偶為限，採專案申請方式，由地方政府負責造冊控管，蘇貞昌要求，在執行上請各有關部會特別是交通部、陸委會等，與地方政府合作進行相關整備工作，做好整體航班規畫。

至於疫情監控，蘇貞昌請衛福部落實監督執行邊境防疫檢疫措施，確保港口檢疫人員充足、運作順暢，且要密切動態掌握當地疫情發展與醫療量能變化，隨時調度因應。

另外，蘇貞昌也特別要求農委會、財政部以及海巡單位等要嚴格把關，做好相關動、植物檢疫工作，特別是防範非洲豬瘟。

蘇貞昌強調，逐步恢復兩岸人民健康永續交流，是政府政策，各有關部會必須要落實防疫情況下執行本專案，確保金馬鄉親及國人健康，請各有關部會視本專案執行情形，做為推動未來小三通客運常態化的參考。