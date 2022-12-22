轟小三通復航「做半套」　金馬前立委：周六「大遊行」辦到底！

▲曹爾忠（左二）、陳寶清（左三）發起「還我小三通大遊行」。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

行政院22日拍板，停航近3年的小三通於明年1月7日復航，但第一階段只限金馬民眾、陸配等搭乘。對此，於本周六（24日）發起「還我小三通」大遊行的金馬前立委陳清寶、曹爾忠表示難以接受，強調他們爭取的是全面開放的小三通，不是這種「做半套」「切香腸」式的小三通，因此遊行會堅持辦到底。

▼小三通在疫情爆發後就停航。（圖／記者蔡紹堅攝）



連江縣前立委曹爾忠22日上午在記者會上提到，他們18日就說過，只要政府在他們24日遊行之前明確宣布春節前的哪一天開放小三通，他們就停辦遊行，但這幾天不論是顧立雄、邱太三，還是王必勝，甚至蘇貞昌，所表達的都是片面的，「都跟我們追求的『完整的小三通』有悖。」

曹爾忠指出，蘇貞昌院長前幾天說「已裁示幫助國人團聚」，但現在小三通復航了，卻只開放給金馬民眾，「我請問一下，國人難道只有我們的金馬民眾嗎？沒有台商嗎？沒有我們兩千三百萬的同胞嗎？所以國人應該是兩千三百萬的同胞，要跟空中航線一樣，沒有人別的限制！」

曹爾忠說，小三通是大家20多年努力的成果，不能被民進黨沒收，倒退到2001年時限定金馬戶籍人民才能搭乘的狀況，「我們謝謝你對金馬特別好，但是相對的，你也讓我們金馬跟台灣民眾形成對立，所以我們希望開放重啟的小三通，是完整的小三通，而不是『切香腸』的，走回頭路的。」

曹爾忠強調，只要不是全面開放的小三通，他們24日的遊行就堅持辦到底。

曹爾忠還說，他們當天的遊行將從中正紀念堂、自由廣場的牌樓底下出發，到達濟南路立法院群賢樓門口陳抗，最後轉去行政院遞交陳情書，還打算邀請洪秀柱、連勝文、羅智強等藍營人士一同參與。

陸委會22日在行政院會報告「金馬地區民眾春節交通專案」，行政院最後拍板復航。陸委會指出，專案主要目的是在兼顧離島防疫周全下，便利及滿足春節期間金馬地區民眾返鄉探親及相關人道等需求，藉由小三通客運春節專案，作為啟動客運復航及疫後有序交流的起點，並以在疫情風險可控下，循序漸進恢復「小三通」客運為原則。

「金馬地區民眾春節交通專案」實施步驟及運作方式重點如下：

（一）實施時間：為春節前後兩周（112.01.07-112.02.06）。

（二）航班申請：採專案申請方式，依專案目的向交通部航港局申請航班。金門每天至多一班，馬祖每周至多兩班。

（三）搭乘旅客：以金馬地區之民眾、陸配等為限，並由金馬地方政府負責造冊及管控。

（四）邊境防檢疫措施：參照空運辦理，並由衛生福利部監督執行。

（五）檢討機制：未來將視本專案運作情況及疫情等相關情勢變化，就後續「小三通」客運安排進行滾動檢討。

陸委會也強調，專案執行將由相關部會及地方政府通力合作，做好整備工作，「近期中國大陸疫情升溫且資訊不透明，相關機關一定會在作好防疫工作的前提下，執行本專案，以確保國人及金馬鄉親之健康及安全，藉由本專案的實施，作為啟動後續小三通客運復航及疫後有序交流的起點。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

