1月7日重啟小三通！金馬每周提供近5千座位　「即起開放申請」

記者李姿慧／台北報導

小三通自新冠疫情爆發後，中斷超過2年半，行政院今宣布復航，2023年1月7日至2月6日採「金馬地區民眾春節交通專案」方式復航，對象以金馬地區民眾、陸配為限。交通部長王國材今(12/22)表示，金門每天1航班提供618個座位，馬祖2航線每周提供580個座位，等同金馬船班每周有近5千個座位，即起可申請造冊。

▲小三通春節將以專案方式復航。（資料圖／記者任以芳攝）

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交通部長王國材今在立法院交通委員會受訪時表示，1月7日到2月6日將採春節專案方式來執行，金門、廈門每天1班，雙向提供618個座位；馬祖部分， 恢復「南竿-琅歧」及「北竿-黃歧」航線，每周2個往返航次，合計每周雙向約可提供580個座位數。

王國材指出，相關航班是按照金門、馬祖人口以及陸配人數來評估，金門陸配有2440人，馬祖陸配有536人，金門人口14萬人，馬祖人口1.4萬人，該春節交通專案不中轉，純粹針對住在馬祖金門當地鄉親，以及住在當地的陸配等往返需求，我方跟陸方都有船隻，跟航港局申請後啟航，由兩縣府造冊當地縣民和陸配搭乘名單，再交給航港局作為登船檢查依據。

王國材說明，目前該專案僅有開放金馬民眾和陸配，大陸民眾還未開放。