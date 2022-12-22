救火成功？花敬群重拳打炒房獲朝野掌聲　「真除」內政部長呼聲高

▲代理內政部長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

前內政部長徐國勇日前因健康因素請辭，部長一職現由次長花敬群代理，至於繼任人選眾說紛紜。而昨日立院內政委員會審議《平均地權條例》修正草案，花敬群表現獲朝野黨團認可，國民黨團總召曾銘宗先恭賀花有望「真除（接任內政部長）」、立委郭國文也表示對花「充滿期待」，對此，花敬群22日受訪時僅表示，一切還是以國家大局為重。

立法院內政委員會22日審查「人民團體法部分條文修正草案」、「人口販運防制法部分條文修正草案」及「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」等案，花敬群列席報告並備質詢。

會前媒體追問，昨日審查平均地權條例時，立院朝野黨團對花敬群都持正面評價、認為花是內政部長合適人選，至於是否有意願接任？花敬群則重申，之前也回答過，自己內心的想法就放在心裡面，一切還是以國家大局為重。

21日內政委員會審議《平均地權條例》修正草案，曾銘宗先是詢問，花敬群改組之後會不會「真除（接任內政部長）」？花敬群愣住數秒後坦言自己不知道。曾銘宗表示，「會喔！先恭賀！」花敬群誤聽為台語的「講好」，連忙回答，「沒有講好啦！」曾銘宗則哈哈大笑說「是恭賀啦！」

而花敬群預期修正草案通過後，房價受到投資客出場跟升息影響，預期價格會往下走，有望軟著陸。曾銘宗追問確定是軟著陸？花敬群則回應「我認為不會硬著陸」，曾此時疾呼，「好，你看講話就有部長氣勢！」

對於修法草案，民眾黨立委張其祿也表示，政府或朝野各黨派應該要堅持住，過去炒房客知道法案卡立院時，就立刻重回賭桌，這波房價上漲都在預售屋中一直在玩、漲得最兇，「因為條款內容就是打到痛點了，修法版本並不差，花敬群要好好堅持住。」

民進黨立委郭國文表示，相當期待看到房價回到合理的價格，讓民眾負擔得起住宅，才符合居住正義的精神，他也喊話花敬群，「老實講我覺得你不錯，對你充滿期待，若未來成為部長，要在住宅政策議題方面好好表現。」

