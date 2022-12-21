炒房殺手鐧！最高罰5千萬可連續罰　立院初審通過平均地權條例修正案

▲代理內政部長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院內政委員會21日審議《平均地權條例》修正草案，在各黨團都表態同意下初審通過，相較4月政院版本僅微調，初審條文中的檢舉制度，對於炒房行為或實價登錄不實等，經查證若檢舉屬實，可由罰緩中收取一定金額作為獎金。若散播不實訊息，或用閉門銷售、分期銷售等方式營造熱銷假象，最高可處5千萬元罰鍰，經限期未改正者，可連續處罰。

立法院內政委員會21日審議《平均地權條例》修正草案，目標本會期三讀通過，草案對炒房行為祭出5大重拳，被認為是「炒房終極殺手鐧」，朝野立委質詢時關注相關政策是否能有效打擊高房價。

立委羅美玲質詢時詢問，在實價登錄2.0、房地合一稅2.0一連串打房政策推行後，台灣的高房價是否有下降？對此，花敬群指出，今年第三季房價上漲幅度確實下降，但要到房價真的反轉下跌，可能要到明年才有機會。

民眾黨立委張其祿指出，業者抱怨很多，包含罵這是騙選票、錯誤政策等等，但這些業者罵這麼兇就是反指標，代表這項政策是絕對會有效的，要是沒效的話不會罵得這麼兇。修法版本並不差，呼籲花敬群好好堅持住。國民黨立委曾銘宗則表示，國民黨不會杯葛，但細節能夠更好，逐條討論絕對奉陪。

為重罰炒作行為，民進黨、時代力量、民眾黨、國民黨等跨黨派立委達成共識，初審條文明定，若散播不實訊息，或用閉門銷售、分期銷售等方式營造熱銷假象，可按戶棟數，處新台幣100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，可連續處罰。

而在紅單轉售中，委員會通過民進黨立委江永昌提出之附帶決議，除違規罰鍰外，並獨立追繳不法所得利益，內政部六個月內研討並回覆內政委員會。

國民黨立委李德維也提附帶決議，要求相關部會重新檢討房地合一稅收入分配用途，並研議有利於首購族的住宅政策。

內政委員會召委王美惠也裁示，本案提報院會討論前，不須經黨團協商。

《平均地權條例》修正草案初審通過，和4月所提出政院版本並無太大變化，並獲朝野共識，目標本會期三讀通過，草案對炒房行為祭出5大重拳，被認為是「炒房終極殺手鐧」，引起不少建商跟投資客反彈，而草案有五項重點，包含：

限制換約轉售，限制預售屋買方以換約轉售方式炒作，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或內政部公告特殊情形外，不得轉售、讓與第三人及刊登廣告，建商也不得協助契約讓與、轉售或刊登廣告，違者可按戶數處罰50至3百萬。

重罰炒作行為，若有散播不實資訊影響交易價格，營造交易活絡假象（閉門銷售、分期銷售等）或壟斷轉售牟利等炒作行為，都可按交易戶（棟、筆）數處罰1百萬至5千萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。

解約申報登錄，為避免投機人士藉由虛假交易申報實價登錄、哄抬房價，造成消費者誤判行情，若預售屋買賣契約解約，銷售者應於30日內申報登錄。

管制私法人買受房屋，私法人無居住需要，為避免住宅淪為私法人投資炒作標的，新增許可制，並限制購得五年內不能移轉、讓與，如都更危老建築重建則授權另以辦法定之。

建立檢舉獎金制度，為提升遏止炒作效果，對不動產炒作、申報登錄違規等建立檢舉獎金制度，經查證屬實，可以獲得罰緩總金額一定比例作為檢舉獎金。