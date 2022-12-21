　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

炒房殺手鐧！最高罰5千萬可連續罰　立院初審通過平均地權條例修正案

▲▼花敬群聯訪 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲代理內政部長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立院內政委員會21日審議《平均地權條例》修正草案，在各黨團都表態同意下初審通過，相較4月政院版本僅微調，初審條文中的檢舉制度，對於炒房行為或實價登錄不實等，經查證若檢舉屬實，可由罰緩中收取一定金額作為獎金。若散播不實訊息，或用閉門銷售、分期銷售等方式營造熱銷假象，最高可處5千萬元罰鍰，經限期未改正者，可連續處罰。

立法院內政委員會21日審議《平均地權條例》修正草案，目標本會期三讀通過，草案對炒房行為祭出5大重拳，被認為是「炒房終極殺手鐧」，朝野立委質詢時關注相關政策是否能有效打擊高房價。

立委羅美玲質詢時詢問，在實價登錄2.0、房地合一稅2.0一連串打房政策推行後，台灣的高房價是否有下降？對此，花敬群指出，今年第三季房價上漲幅度確實下降，但要到房價真的反轉下跌，可能要到明年才有機會。

民眾黨立委張其祿指出，業者抱怨很多，包含罵這是騙選票、錯誤政策等等，但這些業者罵這麼兇就是反指標，代表這項政策是絕對會有效的，要是沒效的話不會罵得這麼兇。修法版本並不差，呼籲花敬群好好堅持住。國民黨立委曾銘宗則表示，國民黨不會杯葛，但細節能夠更好，逐條討論絕對奉陪。

為重罰炒作行為，民進黨、時代力量、民眾黨、國民黨等跨黨派立委達成共識，初審條文明定，若散播不實訊息，或用閉門銷售、分期銷售等方式營造熱銷假象，可按戶棟數，處新台幣100萬元以上5000萬元以下罰鍰，經限期改正但未改正者，可連續處罰。

而在紅單轉售中，委員會通過民進黨立委江永昌提出之附帶決議，除違規罰鍰外，並獨立追繳不法所得利益，內政部六個月內研討並回覆內政委員會。

國民黨立委李德維也提附帶決議，要求相關部會重新檢討房地合一稅收入分配用途，並研議有利於首購族的住宅政策。

內政委員會召委王美惠也裁示，本案提報院會討論前，不須經黨團協商。

《平均地權條例》修正草案初審通過，和4月所提出政院版本並無太大變化，並獲朝野共識，目標本會期三讀通過，草案對炒房行為祭出5大重拳，被認為是「炒房終極殺手鐧」，引起不少建商跟投資客反彈，而草案有五項重點，包含：

限制換約轉售，限制預售屋買方以換約轉售方式炒作，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或內政部公告特殊情形外，不得轉售、讓與第三人及刊登廣告，建商也不得協助契約讓與、轉售或刊登廣告，違者可按戶數處罰50至3百萬。

重罰炒作行為，若有散播不實資訊影響交易價格，營造交易活絡假象（閉門銷售、分期銷售等）或壟斷轉售牟利等炒作行為，都可按交易戶（棟、筆）數處罰1百萬至5千萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。

解約申報登錄，為避免投機人士藉由虛假交易申報實價登錄、哄抬房價，造成消費者誤判行情，若預售屋買賣契約解約，銷售者應於30日內申報登錄。

管制私法人買受房屋，私法人無居住需要，為避免住宅淪為私法人投資炒作標的，新增許可制，並限制購得五年內不能移轉、讓與，如都更危老建築重建則授權另以辦法定之。

建立檢舉獎金制度，為提升遏止炒作效果，對不動產炒作、申報登錄違規等建立檢舉獎金制度，經查證屬實，可以獲得罰緩總金額一定比例作為檢舉獎金。

ET快訊
殺警要犯林信吾拒移監　原子筆戳頸反抗遭壓制
明年1月新制上路！「1對象」補助取消
快訊／國3聯結車猛衝「整片護欄拔起」　側躺邊坡
機場報到「1原因不能飛」！人妻慘噴4900元：血的教訓
沒買BNT被罵禽獸！薛瑞元：郭董說詞「和上海復星相同」
訃告發不完！陸多位名人接連「因病過世」　醫院屍體堆滿
被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　惡男逃22年終落網
看《阿凡達2》太興奮　他「心臟病發」猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

房價飆漲誰負責？高嘉瑜狂嗆漠視民眾感受　花敬群氣到退出質詢台

基市綜發處長赴美參加「國務院領袖計畫」　市府：顯現台美關係緊密

將卸任8年市長　鄭文燦：將來不管有無職務「一樣關心桃園」

高齡者別混打疫苗較安全？　林靜儀曝數據：不要有品牌迷思

炒房殺手鐧！最高罰5千萬可連續罰　立院初審通過平均地權條例修正案

高市議長之爭！藍營人選確定「由她出線」　爭取無黨支持拼勝選

朱立倫力挺鍾東錦！　綠立委曝國民黨「成本收益」：怎麼樣都是贏

快訊／侯友宜公布最新小內閣名單！　現任副秘升副市長、32歲主播任原民局長

台人被詐27億數發部只想禁抖音？　趙少康諷：唐鳳吃完麵線快上工

最新民調！56％民眾認2024會政黨輪替　挺兩岸永遠維持現況創歷年次高

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

許光漢再扮高中生「握緊拳頭」　施柏宇嘴甜柯佳嬿虧：有夠官方

媽「改造飲料盒」騙女兒喝藥　她上當一吸...驚呆直接飄走！

5萬法國球迷迎接英雄回家　球員嗨翻！姆巴佩笑不出來

用穀物排出梅西、姆巴佩畫像　藝術家：兩個都是偉大的球員

快跑啊！聽媽說要擠尿　癱瘓貓2腳滑行高速逃走

房價飆漲誰負責？高嘉瑜狂嗆漠視民眾感受　花敬群氣到退出質詢台

基市綜發處長赴美參加「國務院領袖計畫」　市府：顯現台美關係緊密

將卸任8年市長　鄭文燦：將來不管有無職務「一樣關心桃園」

高齡者別混打疫苗較安全？　林靜儀曝數據：不要有品牌迷思

炒房殺手鐧！最高罰5千萬可連續罰　立院初審通過平均地權條例修正案

高市議長之爭！藍營人選確定「由她出線」　爭取無黨支持拼勝選

朱立倫力挺鍾東錦！　綠立委曝國民黨「成本收益」：怎麼樣都是贏

快訊／侯友宜公布最新小內閣名單！　現任副秘升副市長、32歲主播任原民局長

台人被詐27億數發部只想禁抖音？　趙少康諷：唐鳳吃完麵線快上工

最新民調！56％民眾認2024會政黨輪替　挺兩岸永遠維持現況創歷年次高

CP值爆高的「神級美妝」！日本15年銷量冠軍化妝水、熱賣40座101的睫毛膏

女星媽媽突入院動刀！　「取消行程急奔病房」黃子佼幫集氣

中國可能已在日本設「海外警察」據點　日本外務省：不能容忍

殘殺雙警要犯林信吾拒絕移監　原子筆戳頸反抗...遭壓制送醫

慶祝台中購物節破300億　經發局長報佳音：12／28加碼抽百萬現金

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

房價飆漲誰負責？高嘉瑜狂嗆漠視民眾感受　花敬群氣到退出質詢台

快訊／國3聯結車猛衝「整片護欄拔起」　側躺邊坡...駕駛命大輕傷

洗5分鐘變溫水！師傅「先問女的還男的」給1方法　租屋妹氣炸了

房子剛裝潢好　拆家汪轉頭露「想壞壞微笑」他怕爆：拜託手下留情

網美摔一跤！友人蜜臀全露　足球踢進人肉球門辣翻網友

政治熱門新聞

快訊／郭台銘震怒！　寫下「16字遺憾」痛轟執政黨

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！

12當選人遭彰檢提「當選無效」之訴

即／盧秀燕小內閣出爐　前立委王育敏任副市長

郭台銘暴怒嗆「禽獸」！　炸5萬人朝聖

被指是敗選「戰犯」　柯建銘：把我跟林智堅拖去斬首示眾好了

韓市府團隊到齊！韓國瑜：不做官、只做事

鍾東僅遭提當選無效　最慘和「這2人」一樣

快訊／侯友宜公布最新小內閣名單！　現任副秘升副市長、32歲主播任原民局長

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

趙介佑發聲明懺悔　點名何志偉幫繳黨費

即／遭提「當選無效」訴訟　鍾東錦開嗆了

即／突被提「當選無效」　鍾東錦發聲

趙介佑控「和黑距離多深厚」　何志偉暫不回應

更多熱門

相關新聞

打炒房5重拳！平均地權條例拼闖關　花敬群：明年房價反轉下跌

打炒房5重拳！平均地權條例拼闖關　花敬群：明年房價反轉下跌

立法院內政委員會21日審議《平均地權條例》修正草案，目標本會期三讀通過，草案對炒房行為祭出5大重拳，被認為是「炒房終極殺手鐧」，引起不少建商跟投資客反彈，經過一連串打房政策後，代理內政部長花敬群21日表示，明年有機會看到房價反轉下跌，有望實現軟著陸。

業者哀鴻遍野！他讚打炒房修法戳到痛點　喊話花敬群要挺住

業者哀鴻遍野！他讚打炒房修法戳到痛點　喊話花敬群要挺住

柯文哲嗆內政部「卡蛋」　花敬群批甩鍋：連北市都發局自己都有疑慮

柯文哲嗆內政部「卡蛋」　花敬群批甩鍋：連北市都發局自己都有疑慮

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

綠委突嗆「小英社宅蓋不到一半！」　花敬群5次緩頰：超過了！

噓爆！「魔獸」未出賽讓球迷白跑　消保處：一定要事先通知消費者

噓爆！「魔獸」未出賽讓球迷白跑　消保處：一定要事先通知消費者

關鍵字：

平均地權條例炒房房地產花敬群內政部

讀者迴響

熱門新聞

12女大生集體失蹤！　竟淪林森北「樓鳳」籌學費

捕獲野生林志玲吃火鍋！老闆陪聊一晚認不出

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

考不好被罵！醫科女殺母分屍：我打敗了怪物

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

孫生分手2週被瘋猜「交14萬新女友」！

大飛分手楊晨熙「是他先提的」　曝9年情斷主因

妻確診買不到退燒藥！尪冰箱翻到離世女兒送上禮物

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

男團成員爆11年婚變！

邱宇辰被爆分手女友「牽新車又換伴」

冬至後衰神降臨！2生肖「錢財恐被騙光」　命理師：小心了

LINE聖誕過年貼圖「免費1鍵下載」！29款超萌

熊熊起身「血崩像流產」！就診夾出5cm異物

更多

最夯影音

更多
梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄

梅西回國了！阿根廷嗨爆迎接　奪冠文破IG最快千萬點讚紀錄
台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

周杰倫飆蔡依林《說愛你》嗨翻！　首站新加坡開唱《楓》《安靜》

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

男騎車上班突全身無力　險昏厥撐到派出所求救

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

火雞肉飯老闆心算結帳 機關槍嘴速以為唱RAP

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面