業者哀鴻遍野！他讚打炒房修法戳到痛點　喊話花敬群要挺住

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

業者哀鴻遍野！張其祿讚打炒房修法戳到痛點　喊話花敬群：要堅持住

▲▼花敬群聯訪 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲代理內政部長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會21日審議《平均地權條例》修正草案，目標本會期三讀通過，草案對炒房行為祭出5大重拳，被認為是「炒房終極殺手鐧」，民眾黨立委張其祿質詢時指出，業者哀鴻遍野，顯然草案是打到痛點，他呼籲代理內政部長花敬群要堅持住，花敬群也允諾努力推動，今天這項草案沒有處理，明天就又要開始炒了。

立法院內政委員會21日邀內政部代理部長花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案並備質詢。

張其祿質詢時表示，從住宅價格指數可以看到，107年到現在，價格不斷飆升，明明人口越來越少、房價卻越飆越高，這明顯就是炒作，要在都會區買房實在太困難。

對於此次修法，張其祿指出，業者抱怨很多，包含罵這是騙選票、錯誤政策等等，但這些業者罵這麼兇就是反指標，代表這項政策是絕對會有效的，要是沒效的話不會罵得這麼兇。這些業者反對5點，比如應該私法人買房許可制、行為人跟法人併罰、吹哨者條例、提高罰鍰等，業者都反對。這些點內政部能夠接受嗎？

對此，花敬群表示，有一些點可以說明更清楚讓大家了解，包含反對理由之一的恐株連過廣，這項大家可以討論，因為就是連帶處罰，那一把尺怎麼放，都可以跟委員討論、建立共識，私法人也是尺度問題，大家都可以多談一談。

張其祿表示，政府或朝野各黨派應該要堅持住，過去炒房客知道法案卡立院時，就立刻重回賭桌，這波房價上漲都在預售屋中一直在玩、漲得最兇，因為條款內容就是打到痛點了。

對於修法進程，張其祿指出，修法版本並不差，呼籲花敬群好好堅持住、各黨派也不要打假球，若這個條款又是虛晃一招，是不是又讓投資客看到曙光？對此，花敬群表示，非常同意最後一段話，今天這項草案沒有處理，明天就又要開始炒了。

張其祿指出，民眾黨非常支持這個版本，民眾黨團版本跟政院版本非常接近，希望今天就出委員會。 

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