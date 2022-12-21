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房價飆漲誰負責？高嘉瑜狂嗆漠視民眾感受　花敬群氣到退出質詢台

▲▼立委高嘉瑜質詢。（圖／記者杜冠霖攝）

▲立委高嘉瑜質詢。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

內政部代理部長花敬群21日至立院內政委員會報告並備質詢，立委高嘉瑜質詢時詢問，砲打社宅、都更進度等議題，兩人針鋒相對、互不相讓，高嘉瑜先嗆「不理性的是你啦！」後批評花敬群不斷插嘴，花敬群僅回應「好，那我閉嘴」，索性退離質詢台。

對於房價議題，高嘉瑜批評，社會住宅跳票，沒有辦法達成八年二十萬戶目標、台北都更進度緩慢，誰要負最大責任？花敬群表示，社會住宅不會跳票，都更進度也越來越快，至於高房價是長期問題，正在努力。

此時，高嘉瑜痛批，民眾心裡有一把尺，自己講的都是民眾真實感受，如果到現在還不願承認，代表花敬群不願面對民眾感受，高房價問題內政部要負最大責任，最該負責的就是花敬群、非常不適任，不願意面對民眾心中的痛。花則回應，沒有意見，若民眾認為他要負責，自己當然負責。

對於此次《平均地權條例》修正草案重點項目的預售屋紅單炒作議題，高嘉瑜要求花敬群說明罰則，花表示，15萬至1百萬、按戶棟罰，對於高嘉瑜質疑，投資客獲利高達上百萬，根本無益於遏止紅單轉售。花則回應，紅單很難到百萬，可能是資訊有問題。

此時高嘉瑜不斷強調「這是民眾感受」，花敬群則回應「民眾感受有時也有錯覺」並呼籲高嘉瑜理性對話，高則反嗆「現在不理性的是你啦！」兩人唇槍舌戰、互不相讓，最後高嘉瑜問召委王美惠，「主席我正在講話，他一直插嘴，只講他想講的。」花敬群僅回應「好，那我閉嘴」，就退離質詢台。

兩人稍微冷靜後，高嘉瑜再提問，紅單炒作罰鍰最低15萬，是否過低，無助於遏止紅單炒作狀況，高嘉瑜另外針對實坪制、免計容積等議題質詢，花敬群兩次詢問「可以回答嗎？」便表示，辦法已經想好，但政策推動需要節奏不能大開殺戒，最後一事無成。

高嘉瑜批，民眾對執政黨已經開殺戒，等到要執行來不及。花敬群說，全世界沒有實坪制的制度，「該承擔我承擔，謝謝委員。」

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