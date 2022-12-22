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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卡蛋交鋒！柯文哲稱自己「大笑三聲」　花敬群大笑五聲：勇敢面對吧

▲▼花敬群聯訪 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲代理內政部長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

代理內政部長花敬群、台北市長柯文哲兩人多次為大巨蛋議題交鋒，花敬群22日在立院備詢時，指出內政部一直都是「正派經營」，柯文哲被媒體問及此事時則回應，「你說柯文哲聽了以後，哈哈哈大笑三聲」，對此，花敬群22日接受媒體聯訪時又被問到此事，他大笑五聲後表示，「勇敢面對吧！不要逃避。」

台北市長柯文哲卸任前，不斷抱怨內政部「卡蛋」，花敬群21日在立院備詢時，立委李德維問及此事，花敬群回應，都發局對於市長交辦事情有猶豫，因此把鍋丟給中央，導致市長本身誤解，以為內政部卡蛋，但其實是於法不符，連都發局自己都不能認同。

花敬群表示，內政部正派經營，包括內政部參事張溫德將任台北市政府副秘書長、國家住宅及都市更新中心董事王玉芬將擔任台北市都發局長，都可以問他們內政部是怎麼樣處理大巨蛋，一切經的起考驗，絕對沒有任何惡意，一切照規定。

而柯文哲21日主持市府交通會報，被媒體問及此事，柯僅回應，「你說柯文哲聽了以後，哈哈哈大笑三聲」。

兩人口水交鋒不斷，花敬群22日至立法院內政委員會報告，會前聯訪時被媒體問到，柯文哲稱聽了以後「哈哈哈大笑三聲」，對此，花敬群先是「哈哈哈哈哈」笑了五聲後，並回應「勇敢面對吧！不要逃避。」

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