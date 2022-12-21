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打炒房5重拳！平均地權條例拼闖關　花敬群：明年房價反轉下跌

▲▼花敬群聯訪 立法院內政委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲代理內政部長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院內政委員會21日審議《平均地權條例》修正草案，目標本會期三讀通過，草案對炒房行為祭出5大重拳，被認為是「炒房終極殺手鐧」，引起不少建商跟投資客反彈，經過一連串打房政策後，代理內政部長花敬群21日表示，明年有機會看到房價反轉下跌，有望實現軟著陸。

立法院內政委員會21日邀內政部代理部長花敬群列席，審查平均地權條例部分條文修正草案並備質詢。

立委羅美玲質詢時詢問，在實價登錄2.0、房地合一稅2.0一連串打房政策推行後，台灣的高房價是否有下降？對此，花敬群指出，今年第三季房價上漲幅度確實下降，但要到房價真的反轉下跌，可能要到明年才有機會。

花敬群表示，央行從今年3月開始逐步升息，對於短期抑制效果，會比內部政策還要再強一些，韓國升息幅度更高，可以看到房價就明顯下修，央行透過升息讓房屋持有成本提高，就會讓交易量萎縮，在趨勢不變的情況下，可以讓房價軟著陸。

立法院內政委員會21日審議《平均地權條例》修正草案，目標本會期三讀通過，草案對炒房行為祭出5大重拳，被認為是「炒房終極殺手鐧」，引起不少建商跟投資客反彈，而草案有五項重點，包含：

限制換約轉售，限制預售屋買方以換約轉售方式炒作，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親，或內政部公告特殊情形外，不得轉售、讓與第三人及刊登廣告，建商也不得協助契約讓與、轉售或刊登廣告，違者可按戶數處罰50至3百萬。

重罰炒作行為，若有散播不實資訊影響交易價格，營造交易活絡假象（地閉門銷售、分期銷售等）或壟斷轉售牟利等炒作行為，都可按交易戶（棟、筆）數處罰1百萬至5千萬元，經限期改正但未改正者，並可連續處罰。

解約申報登錄，為避免投機人士藉由虛假交易申報實價登錄、哄抬房價，造成消費者誤判行情，若預售屋買賣契約解約，銷售者應於30日內申報登錄。

管制私法人買受房屋，私法人無居住需要，為避免住宅淪為私法人投資炒作標的，新增許可制，並限制購得五年內不能移轉、讓與，如都更危老建築重建則授權另以辦法定之。

建立檢舉獎金制度，為提升遏止炒作效果，對不動產炒作、申報登錄違規等建立檢舉獎金制度，經查證屬實，可以獲得罰緩總金額一定比例作為檢舉獎金。

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平均地權條例炒房房地產花敬群內政部

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