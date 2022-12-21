10年工程只花半年！蘇貞昌宣布屏鵝公路纜線地下化完工

▲屏鵝公路纜線地下化工程。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

以往的屏鵝公路沿線每逢強風豪雨、交通意外，都容易發生停電，讓居民飽受困擾，為此，中央、地方著手進行纜線地下化工程，行政院長蘇貞昌21日表示，全線電線電纜地下化工程已完成，且還化不可能為可能，把原本要花費10年的工期縮短到半年，完成這項艱鉅任務。

蘇貞昌說，過去屏鵝公路沿線，遇到強風豪雨甚至交通意外，都容易發生停電，讓居民飽受困擾。全線電線電纜地下化，原本工期規劃要花費10年，但在各部會和屏東縣府、縣長潘孟安合作下，半年完成這項艱鉅任務。

蘇貞昌表示，今年11月24日完成了屏鵝公路纜線地下化的工程，12月8日拆卸了最後一根電線桿，更在沿線補植或新植適合當地的樹種植栽，而本週也將進行最後一小段的植栽工程。

蘇貞昌表示，如同所有重大交通工程一樣，我們要特別感謝民眾體諒所有不方便的地方，也要感謝所有投入趕工的公路總局第三區養護工程處、台電力公司、中華電信等工程人員、維護交通的警察人員以及農委會林業試驗所，把整個交通黑暗期縮到最短，把這個不可能的任務化為可能。

「因為大家一起努力，屏鵝公路沿線不再有電線電纜，只有綠樹成行。」蘇貞昌說，政府民間一起構築出更安全的電路線、更乾淨的天際線，和更美的屏東縣，「今年過年，歡迎大家到我的故鄉屏東走走」。