內閣改組誰接任行政院長？　郭正亮、沈富雄皆點名「他」最適合

▲國安會祕書長顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，台灣民意基金會15日發布「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」調查結果，其中有53.2%同意內閣應該總辭、21%不同意。而目前傳出可能組閣的人選包含前副總統陳建仁、桃園市長鄭文燦、國安會秘書長顧立雄等人，前民進黨立委郭正亮與沈富雄皆認為「顧立雄最適合接任行政院長。」

針對內閣改組議題，郭正亮20日在網路節目《少康戰情室》中表示，如果行政院長蘇貞昌民調實在太差，那他真的會變成眾矢之的，而且也很難排除未來立法院總質詢繼續跟國民黨叫罵，「因為他就是那個樣子，就是傲慢自大的代表。」

因此，郭正亮認為，若讓蘇貞昌留任，不管立委或賴清德都是重傷，最有可能的人選是顧立雄，因為如果是陳建仁，他跟賴清德的矛盾就是直接對立，雖然顧立雄非常英系，但他至少不會去選總統，可是陳建仁大家認為他有可能選總統。所以，如果陳建仁這時候接任行政院長一職，賴清德大概就每天出去造勢了。

沈富雄接著表示，蘇貞昌目前也只能將苦水往肚子裡吞，他多做一年到總統改選完畢，或是多做一個月，對他都沒有多大好處了，因為現在內閣又要懺悔又要戰鬥，又不能有派系包袱，還有民進黨走到今天他又不能是罪犯，等於什麼都要一點，這樣的閣揆很難找。

沈富雄強調，顧立雄是相對沒有派系，以及和目前的狀況無關，而且他口條好、不怒而威，可以壓得住國會的陣腳，當然還有一個可能性，就是副總統賴清德辭職就任閣揆，然後最後幾個月請假去競選，雖然蔡英文不會同意，但這是民進黨最好的處理的一個方法。