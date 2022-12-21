▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者詹宜庭／台北報導

台灣民意基金會15日發布「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」結果顯示，對於內閣是否應該在明年前總辭的議題，有53.2%同意內閣應該總辭、21%不同意，總統蔡英文認同度也從10月的51.2%跌至37.5%。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉20日表示，蔡英文的民調如果再往下掉7.5%就掛了，政府將沒有任何執政能力，只剩下法定權力而沒有任何形象，恐會「號令不出辦公室」。

吳子嘉說明，數位發展部長唐鳳、農委會主委陳吉仲、食藥署長吳秀梅在這個政府裡面已經很多年了，他如果在害這個政府也已經害了很多年了，這叫做失敗因子，就是因為這些人把政府搞垮了、把選舉搞垮了，所以民進黨現在要反省檢討，桃園市長鄭文燦說他們已經反省了30多項，還在繼續反省中，痛批「他們會一直反省到2024輸掉，這個黨已經沒有藥救了。」

至於為何「沒有藥救」，吳子嘉透露，蔡英文民調是非常簡單且正確的反應，這就像生病的人發高燒，燒了37.5度一樣，再下去7.5%她就掛了，這個政府將沒有任何執政能力，只剩下法定權力而沒有任何形象。吳子嘉補充，施政需要兩個東西，包括法定權力與威望，如果政府沒有威望只有法定權力，就會號令不出辦公室，已經是瀕臨破產的政府。

然而，吳子嘉也認為，政府面臨的問題都不是上述現象，重點是「這個現象有沒有人在救」或是「有沒有人想改變」，但目前看到完全沒有，當朝大元的蔡蘇體制，行政院長蘇貞昌也不為所動，看不出他有針對政策做反省與檢討。