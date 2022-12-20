中國「搶藥潮」搶到澳洲去　綠委嘆：還有人要說危言聳聽嗎？

▲中國鬆綁防疫限制之後，北京一家藥店排隊購買藥品的民眾。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

日前行政院長蘇貞昌因一席「開啟小三通中國可能會來台搶藥」言論，引發藍營批評，而中國民眾在疫情防控鬆綁後確實出現搶藥情況，中國官方也坦言，民眾就醫用藥需求保障整體仍處在緊平衡狀態。對此，立委蘇巧慧20日表示，如今事實擺在眼前，還有人認為搶藥說是危言聳聽。已經可以預見幾週後在野黨又要拿藥品供貨不足來指責政府無能了。

中國疫情解封後爆發搶藥潮，更是蔓延至境外，包含香港、澳門、澳洲藥局的特定止痛退燒藥都遭大量掃貨出現短缺，迫使藥局祭出限購。

對於搶藥潮，蘇巧慧指出，日前中國疫情大爆發，政府憂心「中國可能會來台搶藥」，在野黨譴責政府，認為這是在搞政治對抗、搞意識形態。

蘇巧慧表示，但這幾天，社群網站到處看見中國的藥局外大排長龍、殯儀館外車龍排隊火化。昨日，疫情指揮中心更證實，國內普拿疼出現大量收購情形，藥局架上也所剩無幾。

對於中國近日爆發搶藥潮，蘇巧慧表示，如今即便事實擺在眼前，還有人認為搶藥說是危言聳聽。難道台灣醫療資源緊縮、人民獲取藥物不易是在野黨想要見到的結果？

蘇巧慧感嘆，這種情況就跟兩年前台灣疫情剛爆發時一樣，當時在野黨批評政府禁止輸出口罩是「政治對抗」、「不人道」。事後口罩不足又罵政府沒預備、政府無能。同樣的模式，已經可以預見幾週後在野黨又要拿藥品供貨不足來指責政府無能了。只能說在野黨這樣的行為才真正是在搞政治對抗。