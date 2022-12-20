內閣改組蘇貞昌動向受關注　蘇巧慧：他常說有好人選樂意寫推薦信

▲立委蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，改閣聲浪甚囂塵上，行政院長蘇貞昌動向也備受關注，對此，蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧20日表示，內閣人選取決於總統決定，相信總統會很快跟國人報告。院長的去留不是重點，他也常說如果有好的人選，自己也樂意幫忙寫推薦信，但既然在院長的工作上，把國家顧好、讓人民生活更好，就是他的責任。

針對內閣改組議題，據指出，較合理的時間點應是明年1月中旬立法院預算會期落幕、總預算案審查完竣後，原因在於若是在總預算案審查完畢前內閣總辭，半年前就開始審查的總預算案恐需「砍掉重練」，而2018年民進黨九合一選舉敗選後，時任行政院長的賴清德也是在立法院三讀總預算案後才宣布內閣總辭。

但根據台灣民意基金會公布的民調結果顯示，當被問及「執政的民進黨這次選舉大輸，內閣應該總辭，不能拖到明年」問題，24.7%民眾表示非常同意，28.5%還算同意，15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。

對於蘇貞昌去留問題，蘇巧慧表示，從九合一選舉之後，這樣的結果代表政府可以做的事情還有更多，民進黨還有要回應人民的地方，這不影響政府施政腳步，大家還是會繼續努力，就像立法院還是繼續運作，至於內閣人選取決於總統決定，相信總統會很快跟國人報告。

對於改閣聲浪大，蘇貞昌心情是否有受到影響？蘇巧慧指出，當一天和尚敲一天鐘，每個人都應該在自己的工作崗位上努力，各行各業大家都很辛苦。

蘇巧慧表示，院長依然是出席所有的公開活動，不管是大橋或者是各式各樣的儀典， 院長的去留不是重點，他也常說如果有好的人選，自己也樂意幫忙寫推薦信，但既然在院長的工作上，把國家顧好、讓人民生活更好，就是他的責任。