蘇貞昌該為九合一下台負責？　蔡啟芳秒答：選票就這樣了還問？

記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一大選大敗，18日在嘉義市長再吞敗。對此，立委蔡易餘的父親、前立委蔡啟芳批評「該檢討的沒有人敢說！」引發爭議，對於行政院長蘇貞昌下台？蔡啟芳20日受訪時再表示，選票就這樣了還問？就不是我決定的，問這廢話，「不用問我啦！我沒那麼偉大，我修理柯文哲都沒人要報！」

▲蔡啟芳時事回應。（圖／記者許靖騏攝）



對於臉書貼文，蔡啟芳指出，簡單、明瞭、扼要，在那邊檢討什麼，到最後都這樣而已，大家心裡都有數，政治只有一項，就是要讓百姓跟選民感受到，選票就出來了。

對於此次大選，蔡啟芳表示，為什麼那麼多人沒出來蓋？國民黨又沒比較贏，要讓百姓感受到執政的那股熱情，自然選票就出來了。這次會大敗就是沒感受到這份熱情，這樣的情形下就要知所進退，為了讓民進黨未來能被信賴，不是每個人都對民進黨失望，只是熱情消失了。

蔡啟芳指出，總統不是沒熱情，但各種方面要讓百姓感受得到，不要停留在當時817萬，國家大事要總統要處理，像外交、中國那邊，內政部分，就是行政院、立法院這邊，至於人事種種，讓新主席賴副總統專手包辦，把百姓過去支持的熱情再次找回來。

對於行政院長蘇貞昌是否該下台？蔡啟芳秒答，選票就這樣了還問？就不是我決定的，問這廢話，「不用問我啦！我沒那麼偉大，我修理柯文哲都沒人要報！」