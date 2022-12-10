　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰、呂孫綾嘉義助陣！李俊俋質疑對手：市府行政不中立

▲▼ 卓榮泰呂孫綾接力來嘉義助陣 李俊俋質疑市府主管行政不中立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲卓榮泰、呂孫綾接力來嘉義助陣李俊俋。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋9日由民進黨前主席「大師兄」卓榮泰、前立法委員「淡水蔡依林」呂孫綾陪同下，前進嘉義市彌陀夜市宣講，並與攤商、民眾熱情互動，民眾搶合照，並比出代表2號的YA勝利手勢，人氣強強滾。

李俊俋表示，快要到黃金周末，今天除了多位立委、各縣市新生代議員外，卓榮泰前主席跟以前立院的好同事呂孫綾也接力前來助陣，讓他對選戰越來越有信心，「顯示民進黨老中青三代全部團結在一起。」11月26日跌倒之後，民進黨一定會在12月18日的嘉義市長選戰再次站起來。

▲▼ 卓榮泰呂孫綾接力來嘉義助陣 李俊俋質疑市府主管行政不中立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲李俊俋質疑市府主管行政不中立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

李俊俋表示擔心兩件事情，第一件是投票率問題，11月26日的議員選舉投票率只有53%，相較四年前少了13%，希望這次投票率能夠高一點；第二件是嘉義市府行政中立問題，今天接獲市民反映竟有市府主管出席參加黃敏惠的造勢，並不斷協助動員。李俊俋不僅強調，市府主管應該保持行政中立，還展示市府主管公開為黃敏惠助選的照片佐證，「這種情形不該再發生，該中立的就中立！」

▲▼ 卓榮泰呂孫綾接力來嘉義助陣 李俊俋質疑市府主管行政不中立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

面對朱立倫質疑民進黨在嘉義市長選舉是「全黨打一人」，卓榮泰表示，嘉義市長選舉因為不幸的原因而延遲，「充其量是傷停時間，延時加賽都不算，更不用說是PK。」卓榮泰接著表示，「民進黨現在最重要的工作是深刻的自我檢討，這也是社會對民進黨的期待」民進黨提出的人選跟政策必須再次讓人民安心，「所以我們只是用非常平和的方式，單槍匹馬來陪候選人走夜市、市場與街頭」，沒有全黨打一人。

關於單一選區投票率可能較低的問題，卓榮泰表示嘉義市的民主素養全國聞名，相信以李俊俋的學養、素質以及法律專業，絕對符合嘉義市民對一個好市長的期待。卓榮泰強調，嘉義市民一定要發揮民主精神，投下李俊俋一票，「把握嘉義能夠不一樣的契機，改變嘉義市十多年來一人執政的結果」，有這麼好的候選人，堅信嘉義市民一定會踴躍出來投票。

呂孫綾表示，李俊俋是過去在立法院的好同事，也是文化大學的學長，一直以來看到他對嘉義市的用心，非常感動也非常值得肯定，因此特別從新北來助李俊俋一臂之力。呂孫綾表示，他一定會跟在新北的嘉義鄉親推薦李俊俋，「要讓好的人才李俊俋留在嘉義，為嘉義繼續努力。」

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
JKF女郎外流私密片！　他曝還有未爆彈：是當紅網紅小三
iPhone 15最新渲染圖！　可以摺疊、雙螢幕
妹子高速騎車「狗兒站後面」！　驚險影片曝
哈利梅根「鬼話連篇」！　外媒怒揭6大謊言
金鐘主持人驚爆「正在偷吃」！　狗仔突揭內幕
快訊／陸再禁台啤、金門高粱！　黑松、維他露全暫停進口
快訊／芝妍結婚了！　婚紗照美爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇嘆同情：這就是政治性操作

高虹安搶贏蔣萬安！張治祥將任竹市府秘書長　柯文哲讚好人選

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請做好情緒管理

王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　吳怡農：盼民代在國際媒體為台發聲

擋箭牌不只侯友宜還有蔣萬安！　吳怡農談松機遷移：只見王鴻薇反對

王鴻薇、王世堅選後首同台了！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

幕後／政治精算師的轉念　朱立倫走過換柱、公投失利邁向2024造王者

卓榮泰、呂孫綾嘉義助陣！李俊俋質疑對手：市府行政不中立

藍綠2022大選執政縣市、議會席次　得票率消長一次看

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀地方黨部主委出席：盼黨務更貼近民意

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

影片曝！醋男持3槍轟小王　警駁火「嫌頭中彈」命危

雙人舞獨留女孩呆站！　陌生暖男上台陪伴表演

鸕鶿過冬基隆河吃到飽　預計5個月嗑45萬吳郭魚

愛貓少女抱走「流浪黑貓」　2個月後警找上門被法辦！

吳宗憲猛虧廖科溢：枕頭山你也上　「身體好就多運動」..曝汪小菲台來時間

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇嘆同情：這就是政治性操作

高虹安搶贏蔣萬安！張治祥將任竹市府秘書長　柯文哲讚好人選

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請做好情緒管理

王鴻薇上央視稱蔡英文「領導人」　吳怡農：盼民代在國際媒體為台發聲

擋箭牌不只侯友宜還有蔣萬安！　吳怡農談松機遷移：只見王鴻薇反對

王鴻薇、王世堅選後首同台了！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

幕後／政治精算師的轉念　朱立倫走過換柱、公投失利邁向2024造王者

卓榮泰、呂孫綾嘉義助陣！李俊俋質疑對手：市府行政不中立

藍綠2022大選執政縣市、議會席次　得票率消長一次看

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀地方黨部主委出席：盼黨務更貼近民意

遭李明哲爆常上中共官媒節目　王鴻薇嘆同情：這就是政治性操作

魏鳳和：台灣是中國的台灣　勿低估解放軍「堅如磐石」的決心

千千體驗最硬教召「被毒氣演練嚇到」　親嚐5軍中伙食讚：神仙等級

高虹安搶贏蔣萬安！張治祥將任竹市府秘書長　柯文哲讚好人選

美國佛洛伊德壓頸致死案　員警膝蓋壓背判刑3.5年

泡麵過期5年不丟！媽搬爛木櫃回家…狂囤垃圾　釣出苦主：偷丟會被罵

3種食物多吃，看起來比同齡少10歲　勝過貴婦保養品

吳怡農遲到、嗆記者「道歉」了！　王鴻薇：請做好情緒管理

乘客不會說話「預約2天後搭車」　司機1舉動！逼哭8千人：慚愧了

回應家長需求！台北市2歲專班再增21班、336名

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

政治熱門新聞

「城中城大火」監察院糾正高雄市　市府：持續改善

國民黨2024誰出線？　綠委估「他」對民進黨威脅最大

藍綠執政縣市、得票率、議會席次消長一次看

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀各縣市黨部主委暢所欲言

高虹安首波小內閣名單出爐！

王鴻薇、王世堅選後首同台！　「共同目標是讓蘇貞昌下台」

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

幕後／政治精算師的轉念　朱立倫邁向2024造王者

卓榮泰呂孫綾嘉義助陣李俊俋

嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農致歉：未來會做得更好

2024剩2強對決？黃暐瀚：柯文哲已無法撼動選局

藍圍剿吳怡農「松機遷建」抄襲　他揭盲點：越抄襲越草包

更多熱門

相關新聞

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀各縣市黨部主委暢所欲言

敗選檢討首次開會　鄭文燦邀各縣市黨部主委暢所欲言

民進黨九合一大選檢討會議9日由檢討小組召集人鄭文燦邀集各縣市黨部主委，共同就本次選舉過程中的各項觀察及問題，仔細聆聽各項建議、深刻檢討各種缺失，彙整出未來黨務、選務及執政方向的具體建言。

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

南投也開刀！檢方對涉賄市民表提當選無效

南投也開刀！檢方對涉賄市民表提當選無效

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

關鍵字：

2022九合一大選2022嘉義市長李俊俋

讀者迴響

熱門新聞

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

中居正廣傳罹癌停工到年底！　「近照快成皮包骨」日網憂

玖壹壹健志「私訊梅西」被回了！

教召男揍班長！軍方要他關5年被駁回

整場出現18張黃牌　梅西怒轟裁判

鍾明軒驚出車禍！

獨居老人困收納箱4天　見警忍不住哭

男友曾是玩咖！她開床頭櫃失眠了

即／三重女伴母屍百天！真相藏洋蔥

秦綾謙惹不起！　女醫酸爆廖科溢

克羅埃西亞PK力退巴西闖4強

魔獸生日包下夜店！台兩大咖也到場

PK大戰還未上陣就出局！內馬爾痛哭

阿根廷英雄梅西寫3紀錄！　賽後卻因1件事暴怒

人妻準備一桌火鍋　夫自煮麵條吃

更多

最夯影音

更多
孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」

孫德榮曾力挺波特王...5個月後逆轉　火星叔叔哭了「7年感情都是真的」
Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

Sandy懷孕請假..吳宗憲：她就好命啊　突然吼鹿希派「給我當20年的兵」XD

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

貓咪隨機亂入卡達世足賽　跳上球員記者會桌被請離

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

離塵不離城！坐擁千坪雙公園 「和宜仁和」打造台南東區健康宅

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

水豚君狂嗑50kg大南瓜　ASMR清脆聲超級療癒❤

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面