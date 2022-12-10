卓榮泰、呂孫綾嘉義助陣！李俊俋質疑對手：市府行政不中立





▲卓榮泰、呂孫綾接力來嘉義助陣李俊俋。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長候選人李俊俋9日由民進黨前主席「大師兄」卓榮泰、前立法委員「淡水蔡依林」呂孫綾陪同下，前進嘉義市彌陀夜市宣講，並與攤商、民眾熱情互動，民眾搶合照，並比出代表2號的YA勝利手勢，人氣強強滾。

李俊俋表示，快要到黃金周末，今天除了多位立委、各縣市新生代議員外，卓榮泰前主席跟以前立院的好同事呂孫綾也接力前來助陣，讓他對選戰越來越有信心，「顯示民進黨老中青三代全部團結在一起。」11月26日跌倒之後，民進黨一定會在12月18日的嘉義市長選戰再次站起來。

▲李俊俋質疑市府主管行政不中立 。（圖／記者翁伊森翻攝）

李俊俋表示擔心兩件事情，第一件是投票率問題，11月26日的議員選舉投票率只有53%，相較四年前少了13%，希望這次投票率能夠高一點；第二件是嘉義市府行政中立問題，今天接獲市民反映竟有市府主管出席參加黃敏惠的造勢，並不斷協助動員。李俊俋不僅強調，市府主管應該保持行政中立，還展示市府主管公開為黃敏惠助選的照片佐證，「這種情形不該再發生，該中立的就中立！」

面對朱立倫質疑民進黨在嘉義市長選舉是「全黨打一人」，卓榮泰表示，嘉義市長選舉因為不幸的原因而延遲，「充其量是傷停時間，延時加賽都不算，更不用說是PK。」卓榮泰接著表示，「民進黨現在最重要的工作是深刻的自我檢討，這也是社會對民進黨的期待」民進黨提出的人選跟政策必須再次讓人民安心，「所以我們只是用非常平和的方式，單槍匹馬來陪候選人走夜市、市場與街頭」，沒有全黨打一人。

關於單一選區投票率可能較低的問題，卓榮泰表示嘉義市的民主素養全國聞名，相信以李俊俋的學養、素質以及法律專業，絕對符合嘉義市民對一個好市長的期待。卓榮泰強調，嘉義市民一定要發揮民主精神，投下李俊俋一票，「把握嘉義能夠不一樣的契機，改變嘉義市十多年來一人執政的結果」，有這麼好的候選人，堅信嘉義市民一定會踴躍出來投票。

呂孫綾表示，李俊俋是過去在立法院的好同事，也是文化大學的學長，一直以來看到他對嘉義市的用心，非常感動也非常值得肯定，因此特別從新北來助李俊俋一臂之力。呂孫綾表示，他一定會跟在新北的嘉義鄉親推薦李俊俋，「要讓好的人才李俊俋留在嘉義，為嘉義繼續努力。」