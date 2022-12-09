賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！總統現在只思考一件事

▲台北市議員王世堅。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德8日宣布投入民進黨主席選舉，外界關切這是否代表總統蔡英文將提前「跛腳」？對此，北市議員王世堅9日受訪時斬釘截鐵表示，「不會！」王指出，從蔡英文多次談話中，可以看出蔡總統絕對不戀棧權位，「因為她要追求的是歷史定位，這部分都是多慮。」

對於外界關切蔡英文是否可能提前「跛腳」？王世堅秒答，「不會！」王指出，憲法訂的很清楚，總統權力、義務就是到任期最後一天為止，這之前100%可以行使，沒有所謂跛腳不跛腳，且從蔡總統多次談話中，可以看出蔡總統絕對不戀棧權位，「因為她要追求的是歷史定位，這部分都是多慮。」

王世堅表示，現在沒有所謂的實權不實權、跛腳不跛腳的問題，當賴清德向蔡英文報告想出任黨主席的時候，蔡英文同意的剎那就很清楚，蔡總統求的是歷史定位、名聲，心中思考的只有如何安穩的讓新的接棒人選出馬，並讓社會接受、肯定，這是非常好的契機。

王世堅指出，選舉結果一出來後，蔡英文第一時間請辭，因為她對職務權位不戀棧，但有人（指行政院長蘇貞昌）該辭，卻只是口頭murmur（碎念）幾句，說是被挽留，但真想走誰也留不住，真想賴誰也趕不走，請神容易送神難，沒想到這句話應驗在這麼偉大的一位民主前輩身上。