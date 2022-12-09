　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！總統現在只思考一件事

▲▼台北市第三選區立委補選民進黨籍參選人吳怡農12/6發表競選主視覺兩款海報，台北市議員王世堅、邱威傑受邀到場表達力挺吳怡農的立場。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市議員王世堅。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德8日宣布投入民進黨主席選舉，外界關切這是否代表總統蔡英文將提前「跛腳」？對此，北市議員王世堅9日受訪時斬釘截鐵表示，「不會！」王指出，從蔡英文多次談話中，可以看出蔡總統絕對不戀棧權位，「因為她要追求的是歷史定位，這部分都是多慮。」

對於外界關切蔡英文是否可能提前「跛腳」？王世堅秒答，「不會！」王指出，憲法訂的很清楚，總統權力、義務就是到任期最後一天為止，這之前100%可以行使，沒有所謂跛腳不跛腳，且從蔡總統多次談話中，可以看出蔡總統絕對不戀棧權位，「因為她要追求的是歷史定位，這部分都是多慮。」

王世堅表示，現在沒有所謂的實權不實權、跛腳不跛腳的問題，當賴清德向蔡英文報告想出任黨主席的時候，蔡英文同意的剎那就很清楚，蔡總統求的是歷史定位、名聲，心中思考的只有如何安穩的讓新的接棒人選出馬，並讓社會接受、肯定，這是非常好的契機。

王世堅指出，選舉結果一出來後，蔡英文第一時間請辭，因為她對職務權位不戀棧，但有人（指行政院長蘇貞昌）該辭，卻只是口頭murmur（碎念）幾句，說是被挽留，但真想走誰也留不住，真想賴誰也趕不走，請神容易送神難，沒想到這句話應驗在這麼偉大的一位民主前輩身上。

►52歲江宏恩大秀腹肌身材超好！秘密是「日安塑崩錠」

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
新北男賭世足賠慘！　2台百萬愛車遭3煞砸爛
一天掉12°C！　下周「冷氣團＋颱風雨彈」一起來
快訊／新北套房驚見「女乾屍」！　女兒伴屍半年
北市56年透天成「都更孤島」！　神秘屋主堅持不讓
2寶媽變火辣「性奴隸」服侍小王！　鹹濕對話曝
見高獲利財報　他3個月投資1700萬全噴光　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

賴清德被喻「獅子王」2024是猛獸大戰　侯友宜：一起團結面對挑戰

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！總統現在只思考一件事

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

中國又突禁水產　蔡英文：這樣做法對兩岸貿易沒幫助

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

西定河「橋下污水+巨鼠亂竄」登美版PTT　基隆市政府回應了

陸方無預警禁止台灣水產進口　趙少康轟民進黨：人民從失望變絕望

傳北市環保局長留任基層釀「棄薇投農」　吳怡農不評論：堅持正向選舉

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

賓士被偷襲反咬無辜虎斑　牠傻眼怒伸毛掌巴下去！

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

牽女兒手散步爸藏不住笑　兩人互動暖翻網：要珍惜

吳怡農一周內兩度槓記者！　黃揚明：荒腔走板已有人介入處置

賴清德出線讓民進黨「止跌回升」？　綠委曝3挑戰：沒有樂觀本錢

賴清德被喻「獅子王」2024是猛獸大戰　侯友宜：一起團結面對挑戰

賴清德出線讓蔡英文「跛腳」？　王世堅：不會！總統現在只思考一件事

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

中國又突禁水產　蔡英文：這樣做法對兩岸貿易沒幫助

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

西定河「橋下污水+巨鼠亂竄」登美版PTT　基隆市政府回應了

陸方無預警禁止台灣水產進口　趙少康轟民進黨：人民從失望變絕望

傳北市環保局長留任基層釀「棄薇投農」　吳怡農不評論：堅持正向選舉

東森購物鋅C望「全家」熱賣中　買就抽「iPhone14」

超商獨家！最新「微醺酒香拿鐵」迷你酒瓶超Q　全台限量3萬組

人妻婚後7年約小王床上激戰　「買飛機杯」綠夫見鹹濕對話怒提告

證交所12日審查泓德能源上市案　創新版第2家掛牌企業將到來

起家雞排第2！韓主廚評比在台韓式炸雞　「第1名給這家」

嗆養貓別回家！1周後阿公阿嬤「示範親乖孫」　過來人揭狠心真相

超衰！男因賭世足欠一屁股債　2台百萬愛車也遭殃…慘遭3煞砸爛

洗衣機漂詭異物！房客入住1周「每晚全身癢爆」　一翻床墊崩潰

碩士男嗆女店員「沒讀書」！零錢砸臉：像乞丐卑賤　判刑才知糟了

孟耿如「身心俱疲」勾媽媽網友血淚！親揭和黃子佼婚姻現況

驚見受困小隻馬！熱心男「39秒救助」　影片瘋傳...胸前神祕刺青網狂猜

政治熱門新聞

2024剩2強對決？黃暐瀚：柯文哲已無法撼動選局

若他幫王鴻薇打選戰　吳子嘉預言會大勝

200人立院怒吹求生哨　催促藍綠立委搶救菸防法

北市立委補選激烈！　沈富雄預測「這人」氣勢有利將大勝

嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農致歉：未來會做得更好

賴清德打電話來了！　蘇貞昌表態：支持他選黨主席

國民黨2024誰出線？　綠委估「他」對民進黨威脅最大

別再叫田議員！最兇市議員曝真實姓氏

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

4人就有1人免役　役男體位標準擬調整

林奕華傳接北市副市長　「黨內已在討論立委補選人選」

驗票被駁回！蘇清泉首出面喊話了

力挺賴清德選黨魁！謝龍介：比黃偉哲好太多

更多熱門

相關新聞

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

將賴清德「引蛇出洞」？　他曝：蔡英文手上還有「2王牌」

民進黨九合一大選落敗，總統蔡英文辭去黨主席一職。而副總統賴清德昨（8日）宣布，已向蔡英文報告，下周將登記黨主席補選，一舉一動引各界關心民進黨內暗潮洶湧。對此，前駐紐西蘭代表介文汲昨分析，蔡英文手上還握有兆1000億的行政資源、文武百官任官的行政權，此次恐是將賴清德「引蛇出洞」，其手上資源遠大於賴清德，能將其亂箭穿心。

中國又突禁水產　蔡英文：這樣做法對兩岸貿易沒幫助

中國又突禁水產　蔡英文：這樣做法對兩岸貿易沒幫助

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

王世堅轟「賴著不走全是弊」　嗆蘇貞昌：順便帶走那根撞球桿

陸方無預警禁止台灣水產進口　趙少康轟民進黨：人民從失望變絕望

陸方無預警禁止台灣水產進口　趙少康轟民進黨：人民從失望變絕望

黃敏惠市場拜票力拼青年回嘉　活絡舊城區

黃敏惠市場拜票力拼青年回嘉　活絡舊城區

關鍵字：

蔡英文2022九合一大選賴清德民進黨王世堅蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

快訊／王大陸認愛大馬女神！

賈永婕搭機「我中頭獎了」！

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

百萬YTR HOOK突披婚紗！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

薪水狂漲！2023年「最強運5星座」出爐了

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面